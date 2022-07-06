參選台東縣長落空 賴坤成整理心情宣布備戰立委

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）爭取民進黨徵召參選台東縣長的希望落空，前立委賴坤成昨晚迅速清理戰場、整理心情，今天早上在臉書（Facebook）宣布，備戰立委。

民進黨昨天確定徵召現任立委劉櫂豪參選台東縣長，挑戰拚連任的饒慶鈴。

從去年開始積極爭取民進黨徵召或提名的賴坤成，昨天晚間在確定自己出局時，長嘆一口氣說「孤臣無力可回天」，希望沉澱一段時間再決定下一步。

不過，短暫長嘆後，昨晚又立即恢復戰鬥意志，今天早上即在臉書貼文「塵埃落定，以為可以好好睡一覺，卻還是無法鬆懈已武裝的鬥志，不斷的思考許多為什麼！」

他說，哀怨無益，徒增欷歔，此刻許多蓄勢待發、戰鬥力高昂的工作夥伴及支持者落寞心情絕不亞於他，必需負責地迅速清理戰場、收拾殘局，沉澱撫平心情、整裝待發，昂首挺胸迎向燦爛陽光，「繼續備戰立委」。

賴坤成說，在3種情況下他要參選立委，第一、劉櫂豪當選縣長；第二、劉櫂豪選前辭去立委；第三、透過黨內初選，取得2024年參賽權。（編輯：陳仁華）1110706