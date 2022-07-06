民進黨近日推雙北人選 7/17全代會前完成所有提名

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨雙北布局受關注，秘書長林錫耀今天說，最近幾天選對會開會、取得共識後，很快會推出最優質、最適當、最強的候選人，7月17日全代會前應該可以把要提名的人選都搞定。

民進黨中執會今天通過徵召提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。

林錫耀受訪指出，全國22縣市，民進黨已提名16縣市，剩下台北市、新北市、金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹縣，民進黨不會、也沒有必要，每一個縣市都提名，至於哪些縣市可能不提名，到最後階段會慎重考量。

林錫耀說，新竹縣有兩個方案在斟酌，澎湖縣還是要推出最適當的人選；民進黨在馬祖有個充滿熱情的黨部主委李問，正給李問最後考量的空間。至於雙北，站在幕僚長的立場，他希望最近幾天選對會開會、大家取得共識後，很快會推出最優質、最適當、最強的候選人。

台北市部分，衛福部長陳時中、前副總統陳建仁呼聲都高；無任所大使林佳龍也積極爭取，近期傳出，黨主席蔡英文這幾天已兩度約詢林佳龍，徵詢參選新北市長意願，但林佳龍仍說「不」。

蔡英文是否約詢過林佳龍參選新北，林錫耀說，有些是媒體有曝光、沒曝光的還更多，蔡英文知道時間已逼近，所以緊鑼密鼓，有些媒體有寫過名字，或者媒體連想都沒想過的人，其實黨都有非常密集徵詢溝通，有些要想辦法說服，不管進或退，都要做好工作。

林錫耀說，之前因為疫情的關係，提名的確有放慢，從這2、3週進展看起來，至少就他選戰幕僚長的立場，他相信在7月17日全代會前，應該可以把要提名的人選都搞定。

陳建仁也被認為是雙北的夢幻活棋，不過，對於黨是否有跟陳建仁討論過參選雙北，林錫耀只說，他什麼都可以講，但無法針對特定的對象回答，因為沒有必要，「任何可能人選，我們都很重視，都會認真去徵詢、評估、溝通。」

新北市部分，原本積極熱身的民進黨立委羅致政因為時間因素，日前對外表達已無意願。

林錫耀今天被問到，羅致政對他似乎頗有微詞。林錫耀說，他沒有聽到羅致政對他有什麼抱怨，他們隨時都在聯繫，也不一定要見面，他曾經徵詢過羅致政，當時羅致政的確表達願意扛起重責、為黨出征。

林錫耀說，大部分只要黨認為有可能的、或者有公開表態過的，都會一一面對面、慎重徵詢意願，也許時間不如所想的可以那麼快，羅致政之前也宣布因為時間來不及了、個人已經沒有意願了，這件事整個過程就是這樣而已。（編輯：謝佳珍）1110706