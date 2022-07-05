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蔡英文啟動雙北布局 兩度約詢林佳龍選新北

2022/7/5 22:58
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北5日電）民進黨選對會今晚雖未將雙北市長提名列入議程，但黨政人士透露，黨主席蔡英文這幾天已兩度約詢前交通部長林佳龍，徵詢參選新北市長意願，但林佳龍仍說「不」。

蔡英文晚間召開選舉對策委員會，一致同意徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰花蓮縣長，台東縣長選舉徵召立委劉櫂豪。選對會將併同彰化縣長候選人黃秀芳、嘉義市長候選人李俊俋，提交明天中執會徵召提名。

台北市、新北市長選舉提名未列入今晚選對會討論議程，不過，知情人士透露，蔡英文已兩度約詢林佳龍，昨天下午以及今晚選對會召開前，與林佳龍會面晤談一個多小時，徵詢參選新北市長意願，黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦都在場；林佳龍對於參選新北市長「SAY NO」。

一名選對會成員說，林佳龍所談的首都願景12門課仍可實現，若林佳龍同意選新北，可採用雙北「首都圈」的概念涵蓋，且侯友宜是總統級的市長參選人，選舉過程會很有聲量，全黨會一起拚，希望藉此說服林佳龍點頭。

黨政人士表示，林佳龍去年已表態不選新北，一年過去，回過頭要林佳龍選新北，2022年這場選戰整體布局與思維究竟為何？

黨政人士說，若陳時中要選台北市長，一旦防疫出問題，誰要負責，這些問題或風險都要慎思，不可輕忽。

親近林佳龍人士表示，林佳龍已多次表達僅參選台北市，距離7月17日全代會只剩兩週，要林佳龍移駕選新北，有點趕鴨子上架。其實，這一局林佳龍曾多次私下表示，不一定要選，且同屬正國會的前立委高志鵬、基隆市長林右昌等人也反對林佳龍參選新北市。據指出，高志鵬曾私下表示，反對林佳龍參選雙北，認為林佳龍應好好推動台灣成為一個正常國家。（編輯：謝佳珍）1110705

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