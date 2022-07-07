接受立陶宛媒體聯訪 吳釗燮：台立共同對抗威權主義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部長吳釗燮日前接受立陶宛媒體聯合視訊訪問，強調台灣與立陶宛同處面對威權主義擴張的前線，身為自由民主的堅實夥伴，台灣將堅定相守共同理念，捍衛核心價值並對抗威權擴張。

外交部今晚發布新聞稿指出，吳釗燮6月28日接受隨同立陶宛農業部政務次長訪台的立陶宛國家廣播電視台（LRT）、立陶宛通訊社（ELTA）、立陶宛電視台LNK、網路新聞DELFI及15min等5家主流媒體聯合視訊訪問，深度說明民主國家團結對抗威權、台灣與立陶宛關係、台灣自我防衛及俄烏戰爭啟示等議題。

駐立陶宛代表黃鈞耀陪同參加視訊，聯合訪談內容已陸續於各媒體播出刊登。

吳釗燮指出，面臨來自中國日益增強的威脅，台灣樂願與立陶宛及世界民主夥伴分享政府及人民對抗威權的經驗。台灣更積極參與國際社會，以具體行動貢獻己力，例如COVID-19疫情之初，台灣向世界各地捐贈醫療設備並分享抗疫經驗，彰顯台灣是國際社會「一股良善力量」。

吳釗燮表示，正如立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在回贈台灣疫苗時，推文提及「熱愛自由的人們應互相照應」，台灣與立陶宛因共同民主信仰而團結，致力捍衛自由與人權，並透過緊密聯繫，強化台立雙邊經貿、科技及文化等各領域合作，創造台立兩國互惠互利的友好關係。

吳釗燮指出，烏克蘭人民在戰爭中抵抗外侮的決心，再次證明「自助而後人助」的意理，台灣深受啟發，除全民展現堅定保衛家園的意志外，政府也持續強化不對稱戰力及全民動員防衛實力，並爭取美國等民主陣營國家的支持。美國也基於「台灣關係法」及「六項保證」，向台灣提供防衛性裝備，協助提升台灣國防實力，深化台美安全合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳釗燮強調，俄烏戰爭爆發後，台灣立即成立烏克蘭賑濟專戶並發起民間物資募捐行動，募集約3300萬美元善款及逾580噸人道救援物資，經由波蘭、斯洛伐克等周邊國家政府及其指定的賑濟機構，協助各國境內流離失所的難民。

吳釗燮說，他也分別與烏克蘭基輔市長、哈爾科夫市長、東正教大牧首及布查市長等人視訊通話，向烏國人民傳達台灣對烏克蘭的關懷與支持。（編輯：謝佳珍）1110707