藍營：侯友宜扎根深基礎穩 北市蔣萬安兩面受敵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北10日電）民進黨13日將徵召前交通部長林佳龍選新北、衛福部長陳時中選台北。國民黨內認為，新北市長侯友宜基礎穩固，但恩恩案顯示團隊危機處理差，後續效應待觀察；陳時中防疫成績毀譽參半，但仍可鞏固綠營北市基本盤，蔣萬安將兩面受敵。

民進黨主席蔡英文今天召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、衛福部長陳時中選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

國民黨文傳會副主委林家興受訪表示，民進黨在台北市派一個防疫成績落漆的落跑指揮官參選，新北市則派一個堅持要選台北市的前政務官；民進黨不願意派優質人選出戰雙北，已展露對雙北的輕視，此態度不可能得到市民認同。

黨內人士指出，新北並非林佳龍最佳的選擇，過去林佳龍也與新北沒有淵源，如今是不得已才選，反觀侯友宜已在新北扎根12年，基礎很穩固，民進黨派林佳龍選新北，比較像是犧牲打；雖然侯友宜的得票一定會比上次少，但林佳龍也無法複製2014年立法院長游錫堃參選新北市長的「惜敗」結果。

新北藍營地方人士則指出，侯友宜地方基礎穩固，但是從近期的恩恩案，顯示侯團隊的危機處理能力差，且侯友宜在去年四項公投中與國民黨切割，深藍、中間選民及淺綠的票，可能會有動搖的狀況。

地方人士表示，新北是蘇系大本營，英系、新潮流及湧言會也都有插旗，若林佳龍能整合新北各派系，再動用些選戰手法操作，未必沒有一戰的機會。

台北市方面，黨內人士表示，陳時中雖因防疫成績毀譽參半、走下神壇，但應該不會像2018年前立委姚文智參選北市長一樣被棄保，基本可維持住基本盤；主要策略應該是看台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安鷸蚌相爭，然後漁翁得利。

黨內人士指出，台北市選民結構長期以來就是藍大於綠，蔣萬安未必沒有機會，只是當選戰變成三腳督後，若三邊實力相當，勢必要雙邊迎戰，選戰策略就不能只顧一邊；目前看來，蔣萬安比較占優勢，但會成為陳時中、黃珊珊的頭號假想敵，陷入兩面受敵的狀況。（編輯：林克倫）1110710