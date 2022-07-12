立委憂屏鵝公路種樹百里計畫影響生態 盼暫緩施工

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（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量立委陳椒華與民間團體今天質疑，「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」不顧環團反對仍強行施工，現有植栽也遭全部刨除重種，且種植規劃未審慎評估，恐影響生態，應先暫緩施工、資訊公開。

受邀出席記者會的交通部公路總局養路組主任工程師莊江隆說，此計畫是以補植或檢討為原則來執行，並非全面汰除，中央各部會也有組工作團隊積極檢討相關排程，目前是希望先把屏鵝公路影響樹木生長的礙景設施等汰除。

陳椒華今天與森林城市協會、屏東環境保護聯盟、台灣生態學會前理事長楊國禎、台灣水資源保育聯盟等民間團體召開記者會，針對「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，呼籲政府暫緩施工，並且要資訊公開接受檢視、重新規劃。

陳椒華說，由現況照片顯示，已有現有植栽，為何要全部刨除重種，而且植栽現況與種植規劃未能秉持專業、審慎評估，未來更可能毀樹百里、影響生態。

莊江隆說，希望能把不好的植栽做檢討與汰除，而屏鵝公路種樹百里2.0計畫是以補植或檢討為原則來執行，並非全面汰除，相關路段都會檢討。

外界質疑屏鵝公路因進行種樹百里工程，導致上週末出現嚴重塞車情形；莊江隆表示，之前有做相關評估，因此會分段施工，禮拜六、日也不會施工，如果是因為植樹所引起，會檢討改進。

根據交通部公路總局第三區養護工程處官網提到，「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」包括桿線下地及植栽優化二大部分，已於今年7月1日開工，預定明年春節前完工。（編輯：翟思嘉）1110712