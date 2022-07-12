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日本前首相安倍晉三遭刺 黃偉哲高雄悼念

2022/7/12 15:39（7/12 16:01 更新）
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台南市長黃偉哲（左）12日下午前往日本台灣交流協會高雄事務所，悼念日前遇襲身亡的前日本首相安倍晉三，在安倍遺照前鞠躬並獻花致意。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月12日
台南市長黃偉哲（左）12日下午前往日本台灣交流協會高雄事務所，悼念日前遇襲身亡的前日本首相安倍晉三，在安倍遺照前鞠躬並獻花致意。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月12日
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（中央社記者張榮祥台南12日電）日本前首相安倍晉三在奈良遭槍殺送醫不治，喪禮今天下午在東京增上寺舉行。台南市長黃偉哲則是在下午前往日本台灣交流協會高雄事務所悼念。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲今天下午前往日本台灣交流協會高雄事務所悼念安倍晉三，在安倍遺照前鞠躬致意及獻上花束，並在留言板寫下：「挺台灣、挺民主，感恩長存心中」，以紀念安倍和台灣長年的友誼。

黃偉哲表示，安倍不僅在外交、國防等國際事務力挺台灣，更一直支持台灣農產，過去幾年台南市也致贈台南芒果給安倍。

黃偉哲說，安倍的逝去，讓台灣失去了一位老朋友，台南農民也失去了一位好朋友，他懷著沉重心情，代表台南市民致上最深哀悼，也對家屬表達慰問之意。（編輯：卞金峰）1110712

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