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桃園八德滯洪池開工 內政部：改善周邊100公頃淹水

2022/7/12 16:50（7/12 17:01 更新）
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內政部次長吳堂安（右4）、桃園市長鄭文燦（左4）等人12日出席「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」開工典禮。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月12日
內政部次長吳堂安（右4）、桃園市長鄭文燦（左4）等人12日出席「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」開工典禮。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月12日
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（中央社記者陳俊華台北12日電）內政部次長吳堂安今天出席「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」開工典禮時說，由中央補助4.65億元，預計113年11月完工，將可改善八德、龜山與桃園市區周邊近100公頃的淹水情況。

內政部透過新聞稿表示，吳堂安與桃園市長鄭文燦等人，今天出席「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」開工典禮。

吳堂安說，這項工程經費新台幣7.66億元，其中由中央補助4.65億元，預計113年11月完工，完工後將可改善東門溪旁的八德、龜山與桃園市區周邊近100公頃的淹水情況，保障約3萬5000位民眾的生命財產安全，免於水患威脅之苦。

吳堂安表示，台灣各縣市中，桃園市的埤塘最多，自從桃園大圳、石門大圳陸續開鑿供給充分的灌溉水源後，多數的埤塘喪失原始的灌溉功能，陸續轉肩負著防洪及遊憩的功能，今天開工的滯洪池，就是規劃由員74B埤改建。

吳堂安指出，這項工程具有生態、休閒及防災三大功能，除原埤塘堤岸樹木植生良好外，加上滯洪池採取乾式操作設計，池底空間運用透水鋪面，作為可隨時調節地下水滲流的景觀生態池，平時可經抽水站抽起，存放於雨水貯留設施，供全區澆灌使用。

吳堂安說，此外，埤塘外圍也建置綠帶及環湖步道，平時供民眾休憩使用，在防汛期間才會大量蓄水，兼顧生態與防洪。

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內政部指出，由於現行東門溪下游，桃鶯路口至鳳鳴重劃區的防洪能力，只有2年重現期保護標準，整體防洪能力有待提升，考量員74B埤鄰近東門溪，未來改建滯洪池完工後，可有效調節豪雨所帶來的逕流量，等到降雨歇緩後再將儲留的雨水排出，提升在地防洪能力到5年保護標準。

內政部表示，截至110年底，在「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫」，已累計補助桃園市雨水下水道建設近38億元，未來中央與地方會持續推動相關建設，實質改善桃園在地淹水問題。（編輯：林興盟）1110712

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