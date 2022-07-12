高普考15日起登場 考選部籲考生配合防疫措施

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考選部12日說，111年度高普考15到19日將在全台13考區登場。圖為102年高普考。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北12日電）考選部今天說，今年度高普考15到19日將在全台13考區登場，考量目前疫情發展，加上高普考應考人數眾多，請應考人發揮自律精神及同理心，考試期間做好個人防護，並配合相關防疫措施。

考選部透過新聞稿表示，今年度規模最大、報考人數最多的國家考試「111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」，7月15日到19日將在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13考區，連續舉行5天。

考選部說，7月15日到16日兩天，由普通考試率先登場，設52類科、36個試區；17日到19日三天接續進行高考三級考試，設89類科、37個試區。

考選部表示，高普考是最大型國家考試，須向各考區縣市政府洽借場地，並投入大量人力、物力，才能順利完成；為精進各項試務工作，如期如質完成每場國考，近期就試務人力、物力、經費、考試期程及節次時間、試務設備相關配置等事項，進行問卷調查。

考選部指出，經統計回復意見結果顯示，各縣市政府及洽借試區學校對上述所列事項，滿意度多達8成以上，顯見各縣市政府及試區學校協助考選部辦理國家考試深具成效；將持續彙集地方政府及各界意見，檢討精進、提升辦理國考效益。

考量目前疫情發展，加上高普考試應考人數眾多，考選部請應考人發揮自律精神及同理心，考試期間做好個人防護及配合相關防疫措施，如果是「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，應主動提前通知考選部，以利安排備用試場應試。

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另外，考選部說，考試期間如屬受防疫規定管制被限制不得外出者，為保護自己並尊重他人，不得進入試區應試。國家考試防疫措施，將持續配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，考試期間應考人如有出現身體不適情形，將會安排護理人員進行評估處置。

考試院會6月30日通過，111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，增列需用名額1004名，其中高考三級710名、普考294名；連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計2646名。（編輯：楊凱翔）1110712