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林智堅悼安倍 盼加強台日合作

2022/7/13 12:55（7/13 14:11 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅（右2）13日上午到日台交流協會向已故前日本首相安倍晉三致哀，強調續推台日城市交流。中央社記者黃雅詩攝 111年7月13日
民進黨桃園市長參選人林智堅（右2）13日上午到日台交流協會向已故前日本首相安倍晉三致哀，強調續推台日城市交流。中央社記者黃雅詩攝 111年7月13日
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）桃園市長參選人林智堅今天上午到日台交流協會，弔唁已故前日本首相安倍晉三。他受訪時強調安倍對於台日半導體合作給予很正面的回應，未來他也會繼續透過城市交流，加強台日間的合作。

至於林智堅論文遭控涉及抄襲，媒體報導台大校長管中閔表態學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對。林智堅對此表示，有關論文的說明他在先前記者會都已提過，對於其它說法，他都沒有其它回應。

林智堅弔唁安倍，留言「無限的追思，感謝您對台灣民主的支持」。

林智堅表示，安倍是非常重要的政治家，推動安倍經濟學或擘劃印太戰略，都展現政治高度，更重要的是台灣關係最緊密的夥伴，是台日民主深化重要總舵手，失去這樣的摯友，非常難過遺憾。

林智堅說，去年在國策院邀請下，他有機會透過市長高峰論壇和安倍有過交流，主要針對台、日半導體產業如何在未來持續保持供應鏈穩定安全。

林智堅說，他與安倍就產業面交流，他當時特別提出，新竹是台灣和全世界的半導體產業重鎮，安倍給予相當正面、具體的回應，不僅肯定台日未來在半導體產業要持續合作，更提出共同利益、共同價值、共同產業發展的目標，盼深化台、日半導體城市的互訪。

林智堅說，原先他很期盼在疫情後到日本當面向安倍請益，深化台日半導體產業交流，此刻這樣的期待，恐怕沒有機會了，不過感謝安倍給予他的提點，未來他還是會藉由城市間互訪交流，持續推動台日關係。（編輯：翟思嘉）1110713

民進黨桃園市長參選人林智堅13日到日台交流協會向安倍遺像鞠躬，留言「無限的追思，感謝您對台灣民主的支持」。中央社記者黃雅詩攝 111年7月13日
民進黨桃園市長參選人林智堅13日到日台交流協會向安倍遺像鞠躬，留言「無限的追思，感謝您對台灣民主的支持」。中央社記者黃雅詩攝 111年7月13日
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