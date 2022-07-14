法國國慶酒會 公孫孟：法將維護自由航行權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北14日電）法國在台協會今天舉辦國慶酒會，主任公孫孟表示，俄烏戰爭提醒大家不能卸下對專制政權的警戒心，法國是印太區域一員，法國和歐洲夥伴將持續以實際行動維護對國際法以及自由航行的尊重。

公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）並透露，立法院長游錫堃月底將訪問法國。

法國國慶酒會是Covid-19疫情爆發以來，外國駐台機構舉辦的大型慶典，到場貴賓雲集，包括游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部政務次長田中光及多位外國駐台使節。

公孫孟致詞時首先肯定台灣對疫情的管控，在疫情危機下，旅台外國人很幸運能有台灣這個庇護所。

談到俄烏戰爭，公孫孟表示，俄國對烏克蘭人民的侵犯與烏克蘭戰爭，不僅是對一個和平民族施加的卑劣行為，也是對團結在自由民主之下大家的攻擊。法、台及歐洲其他國家展現與烏克蘭團結互助精神，提供戰事援助，幫助烏克蘭重拾自由。

公孫孟表示，俄烏這場恐怖戰爭提醒大家，無論身在何處，無論處於任何時刻，都不能卸下對專制政權的警戒心，也不能將所擁有的普世與人道價值視為垂手可得之物。

公孫孟說，烏克蘭戰爭並未影響法國在印太地區推動和平、合作及警戒的政策，法國在印度與太平洋擁有領土與國民，是印太區域的一員，法國和歐洲夥伴將持續傳達穩定、和平、合作信念，並以實際行動維護對國際法以及自由航行的尊重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公孫孟並提到台法間在文化、科技、學術、經貿、國會合作等領域都有卓越進展，國會合作將持續進行，因為游錫堃月底將率團訪法。台法博物館在台南合作的「亞洲的地獄與幽魂」殭屍特展也展現創意。

不過，公孫孟提到，學術交流計劃要順利開展，要件是邊境必須重新開放，「法文有個說法，一扇門只有開與關，今天台灣的門顯然還沒有對外打開」，以致法國學生無法在9月順利來台，許多想重返台灣的法國產政學界領袖也只能引頸企盼，他相信在場想加碼投資台灣的法國企業代表必定有一樣想法。（編輯：謝佳珍）1110714