游錫堃18日訪捷克 將與維特齊召開聯合記者會

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（中央社記者蘇龍麒台北15日電）立法院長游錫堃18日將訪問捷克，捷克參議院今天公布游錫堃到訪行程，包括歡迎記者會、與捷克議長維特齊召開聯合記者會外，游錫堃還將前往捷克前總統哈維爾墓前獻花，並獻花追悼生前原訂訪台的前捷克參議院議長柯佳洛。

捷克參議院日前表示，應議長維特齊（Miloš Vystrčil）的邀請，游錫堃將率立委代表團在7月18日至21日訪問布拉格。游錫堃率朝野黨團4名立委組成的訪問團，預計台灣時間17日出發。

捷克參議院今天進一步公布游錫堃訪問的行程，包括18日上午抵達後將有媒體簡報記者會，隨後游錫堃將赴1993年至2003年間曾任捷克總統的哈維爾陵墓前致敬獻花。

捷克參議院20日則安排維特齊正式會見游錫堃，這場會見捷克參議院3位副議長、外交委員會主席等均會陪同。

會面後，游錫堃將向柯佳洛（Jaroslav Kubera）獻花追悼，柯佳洛的遺孀也將陪同。柯佳洛2020年2月計畫訪台，卻在同年1月猝逝，震驚捷克政壇；捷克公共電視台後續報導，柯佳洛的遺孀和女兒指控，總統齊曼（Miloš Zeman）和中國大使館威脅柯佳洛不要訪台，是導致他猝逝的原因。

隨後維特齊與游錫堃將在捷克參議院舉行聯合記者會。游錫堃預計21日離開捷克。

游錫堃12日接見捷克經濟文化辦事處代表朗樂時指出，他下週即將前往捷克訪問，感謝朗樂居間安排；對於朗樂提及台灣與布拉格直航一事，游錫堃表示，願意協同外交部一起促成。（編輯：翟思嘉）1110715