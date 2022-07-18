Kolas首度參選心無懼 榮耀花蓮選戰隊伍啟航

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民進黨徵召Kolas Yotaka參選花蓮縣長，她18日在花蓮舉行「榮耀花蓮」記者會，首度參與選舉，她以有趣來形容。中央社記者李先鳳攝 111年7月18日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）民進黨徵召Kolas Yotaka參選花蓮縣長，今天率鄉鎮市等各級參選人在花蓮舉行「榮耀花蓮」記者會，她要大家無懼、以身為或成為花蓮人為榮；首度參與選舉，她以有趣來形容。

Kolas提出三個安全（國家安全、經濟安全、糧食安全）著手，推動真正適合花蓮的政策，開啟花蓮全新樣貌；她並與同黨的花蓮市長參選人謝豪杰、村里長參選人、各選區縣議員參選人共同宣示選戰隊伍啟航。

Kolas接受媒體聯訪表示，她有地方、中央行政經驗，這些不同的訓練會給花蓮帶來不同機會，面對花蓮未來發展，要有不同觀點與解方，解方之一就是中央與地方有積極共同合作的善意。

Kolas指出，很多人說花蓮對民進黨而言是不可能的選區，她完全不這麼認為，艱困不代表不可能，且一定要努力往前；如果花蓮需要改變，大家就要有勇氣改變，不光是候選人，縣民也要改變。

Kolas說，有花蓮人向她反映很害怕，怕以後不給資源、怕被盯上。然而每一個花蓮人都必須有權利投自己想投的票，「花蓮如果成為恐懼的總和，我就是無懼之人」。

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「打造一條安全回家的路，是過去所有花蓮參選人的必提政見，但現在這條路打造出來了，卻沒有帶人回到花蓮，反而讓花蓮人出走了。」Kolas說，過去幾年，花蓮淨移出人口就超過1萬人，現任縣長辦了很多活動，但是人口沒有留下來；作為花蓮縣長，必須勇敢看到並承認過去10年來遇到的新問題，包括失業、店面關門、偏鄉醫療資源不足等。

對於綠營選戰隊伍成形，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華受訪表示，希望年底選舉是一場君子之爭，黨部按照計劃第2波提名、徵召已完成，8月開始將展開40場「固本會報」加強組織戰。（編輯：唐聲揚）1110718

民進黨徵召Kolas Yotaka參選花蓮縣長，18日在花蓮舉行「榮耀花蓮」記者會，她要大家無懼、以身為或成為花蓮人為榮。中央社記者李先鳳攝 111年7月18日