迎戰2022地方選舉 台聯綠黨聯合競選

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（中央社記者范正祥台北19日電）2022年地方公職人員選舉將於11月26日舉行投票，台灣團結聯盟與綠黨今天共同宣布，兩黨將採取聯合競選，讓資源與選票能最大化，具體做法包括選區提名合作，同一選區不重複提名。

台聯黨主席劉一德與綠黨召集人陳冠宇於台大校友會館召開地方大選策略合作記者會，台聯秘書長周倪安及綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁出席。

陳冠宇指出，台灣現行選制不利小黨，小黨也面臨經營艱困的問題，所以選戰策略上，綠黨認為小黨之間應互相團結，減少彼此於多席次與單一席次的互相損耗，聯合競選可以整合不同黨派人才與資源，為達成理念、贏得選舉謀取最大可能。

陳冠宇認為，回顧這幾十年政黨發展史，小黨往往比大黨更具理念與改革動力；具有本土意識的小黨應團結，讓資源與選票能最大化，為台灣政黨史寫下新的篇章。

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劉一德指出，台聯主張護台抗共，反對中共對台灣霸凌；綠黨主張愛護地球，反對人類對土地霸凌。希望兩黨聯合競選發揮更大戰力，增強堅定守護台灣的力量。

談及聯合競選，劉一德說，兩黨達成共識，具體做法包括選區提名合作，同一選區不重複提名；選舉策略及共同文宣合作，將出版共同政見文宣；預定10月舉行共同募款餐會。另本次台聯與綠黨的策略合作未涉及組織合併等事宜。（編輯：翟思嘉）1110719