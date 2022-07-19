歐盟駐中大使提和統 外交部：台灣人民才能決定未來

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（中央社記者游凱翔台北19日電）歐盟新任駐中國大使指歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一。外交部發言人歐江安今天強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，主權也不容矮化、侵犯與併吞，這是國際社會公認現狀。

外媒報導，歐盟新任駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）表示，歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，有注意到歐盟駐中國大使所發表言論，中華民國台灣是主權獨立國家，也是愛好和平、更是高度發展成熟的民主國家，台灣與歐盟共享民主、自由與人權價值，且台灣國際戰略地位非常重要，不論是全球供應鏈補給，或身處第一島鏈對抗威權政體擴張，台灣都扮演不可或缺角色。

歐江安強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣國家主權也不容矮化、侵犯與併吞，台灣主權只屬於全體台灣人民，也只有全體台灣人民才能決定台灣未來，台灣不是中華人民共和國一部分是長久客觀的事實，也是國際社會公認現狀。

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歐江安指出，中華人民共和國沒有一天統治台灣，自然無權在國際代表台灣人民，只有民選台灣政府有資格在國際間代表台灣人民，會持續堅定捍衛主權完整及國家安全，並且共同維持台灣海峽和平、穩定與安全。

此外，歐江安說，台灣也會持續與歐盟在共享自由、民主及法治核心理念基礎上，善盡作為國際負責任成員的責任，在雙邊或多邊關係深化合作，持續在不同領域加強互惠互利實質友好關係，台灣是歐盟在印太地區可信賴的經貿、安全及價值夥伴，未來將繼續共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，及自由、開放的印太地區。（編輯：林淑媛）1110719