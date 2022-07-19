是否推人選新竹縣長 時力：不排除任何可能

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（中央社記者郭建伸台北19日電）時代力量新竹縣議員連郁婷、彰化縣議員吳韋達日前傳出挑戰參選新竹縣長、彰化市長，但時力今天通過議員提名將繼續拚連任。主席陳椒華受訪表示，參選登記前仍會繼續努力找尋優秀的縣市首長等公職參選人。

時代力量今天舉行2022地方公職人員選舉第5波提名記者會，由陳椒華偕秘書長白卿芬、立委王婉諭、邱顯智及黨團主任賴嘉倫，共同宣布競選連任議員名單。

這波競選連任的公職參選人包含桃園市桃園區市議員簡智翔、 新竹縣第1選區縣議員連郁婷、新竹市第1選區市議員蔡惠婷、新竹市第4選區市議員林彥甫、新竹市第5選區市議員廖子齊、彰化縣第1選區縣議員吳韋達、台南市第7選區市議員林易瑩、高雄市第7選區市議員林于凱議員，以及新北市瑞芳區龍山里里長陳志強。

陳椒華指出，無論中央或地方，時力的民意代表問政成果屢次受到國會、議會監督聯盟肯定，在每一會期的優秀立委和議員之中，都能看見時代力量的身影；她相信現任議員一定能擔任開路先鋒，扛著時代力量堅實問政的招牌與重任，帶領新夥伴前進地方議會。

媒體詢問，連郁婷、吳韋達曾傳出挑戰參選縣市或鄉鎮市首長，但今天已正式提名競選連任，未來新竹縣、彰化市是否還會提名參選人。

陳椒華表示，在參選登記之前，新竹縣、彰化市不排除任何可能，時力也會努力找尋縣市首長等參選人。

此外，時代力量在台北市、桃園市、台中市、高雄市都推出近5位議員參選人，陳椒華表示，時力將以成立議會黨團為目標，並且不排除跟友黨合作可能，爭取選民支持。（編輯：蘇龍麒）1110719