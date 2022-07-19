悼安倍晉三 謝長廷：駐日處網站連結點閱350萬次

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，駐日代表謝長廷今天在臉書表示，將台灣官民各界悼念情形翻譯成日文，並在駐日代表處網站建立連結，5天點閱數高達350萬次。

謝長廷在臉書（Facebook）發文表示，安倍在奈良演講時遭到槍擊逝世，台灣失去一位最真摯的好友，從政府到民間，各界都深表哀悼。駐日代表處將總統蔡英文、外交部長吳釗燮等在臉書、推特（Twitter）的聲明文稿及台灣各界悼念的情形翻譯成日文，在駐日代表處網站建立連結，短短5天點閱數高達350萬次。

謝長廷認為，藉此讓更多日本人知道台灣人民對安倍的尊敬和懷念。

除了謝長廷所說的與駐日代表處的官網連結外，台灣企業、團體及民間人士日前在日本產經新聞刊登全版廣告後，也有很多日本民眾在社群網站表達對台灣的感謝。

有日本民眾在日本雅虎網站中央社日文版的報導下紛紛留言，包括「感謝台灣民眾溫暖的心。以前對於去海外會感到害怕而沒興趣，但現在首度有我想去的國家。很感謝這種跨越國度的善心」、「台灣有事就是日本有事，大多數日本民眾支持台灣的主權」。

還有日本民眾寫道：「在意的是（政府）舉辦國喪時，是否正式邀台灣。很想告訴外務省勿拘泥前例，要懂得安倍首相的心意，不要做出失禮的事」。（編輯：韋樞）1110719