民進黨競選主軸顧家鄉拚未來 3社群平台拚選戰

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨今公布2022地方選舉競選主軸及主視覺「顧家鄉 拚未來」，同時推出三大社群，包括，2022民進黨地方選舉資訊頁、Youtube新節目「一碗麵的時間」及Podcast「耳朵出遊不出油」新單元「地方耳Mazing」拚選戰。

民進黨今天召開「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會。

民進黨發言人謝佩芬表示，「顧家鄉」代表民進黨把人民、土地擺在第一位的執政理念，希望延續「綠色執政 品質保證」招牌，在更多地方為民服務，鼓勵大家返鄉投票，為自己的家鄉做出最好選擇。

謝佩芬說，「拚未來」代表民進黨堅持改革的重要使命，今年年底除了要繼續努力為下一代拚幸福，更要一起投下「9票+1票」，民進黨作為最早提出18歲公民權的政黨，呼籲大家年底投下「9票+1票」，用公民複決同意票推動台灣民主前進。

因應2022選舉，謝佩芬說，民進黨推出地方選舉資訊頁，這次選戰主視覺為「顧家鄉」、「拚未來」兩大主軸，搭配民進黨獨有的DPP Logo，以立體化方式呈現。為增加可看性、吸引年輕族群目光，資訊頁目錄參考IG限動圖樣，並設計總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌領軍全台縣市候選人的Q版「中央地方會做事戰隊」，拉近互動體驗。

民進黨發言人謝子涵說，去年開播的Podcast節目「耳朵出遊不出油」推出新單元「地方耳Mazing」，從地方創生的角度出發，邀請各地青年分享在地創生故事。

民進黨發言人黃彩玲主持的網路新節目「一碗麵的時間」即將於明天上線，今天邀來新竹市長參選人沈慧虹現身推薦。

黃彩玲說，將邀請全台「首長級」主廚帶來各地特色麵食，用不同的食材、配料與候選人產生連結，用一碗麵的時間聊聊人生故事、從政理念。

另外，沈慧虹也說，明晚「慧虹的認真散步」節目即將上線，節目首集主題是「紅不讓之路」，將帶領觀眾從新竹火車站出發，帶著大家一起散步到棒球場，並在約20分鐘的路程中，介紹周圍所有好吃、好喝、好玩的給大家。（編輯：翟思嘉）1110720