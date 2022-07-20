更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
受惠中國解除封控 外銷訂單6月與上半年雙創同期新高
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

朱立倫：缺電問題嚴重 民進黨應檢討能源政策

2022/7/20 14:59（7/20 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨20日下午舉行中常會，國民黨主席朱立倫表示，最近有國際友人、媒體來專訪國民黨，下週還有國際好友要來訪問，國民黨一定是連結國際，秉持親美、友日、和中的一貫路線。中央社記者王飛華攝 111年7月20日
國民黨20日下午舉行中常會，國民黨主席朱立倫表示，最近有國際友人、媒體來專訪國民黨，下週還有國際好友要來訪問，國民黨一定是連結國際，秉持親美、友日、和中的一貫路線。中央社記者王飛華攝 111年7月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席朱立倫今天說，近日接見國際友人時，雙方除了談到台灣如何加強自我防衛力量外，特別都提到能源安全問題；他認為，台灣缺電的問題越來越嚴重，民進黨應重新檢討能源政策。

國民黨下午召開中常會，朱立倫會中表示，最近有國際友人、媒體來專訪國民黨，下週還有國際好友要來訪問，國民黨一定是連結國際，秉持親美、友日、和中的一貫路線。

朱立倫說，親美的重點是堅持民主自由，日本則是鄰居、好友，當然要以友善態度面對，而兩岸關係也是重點，上週副主席夏立言代表參與海峽論壇，明天有兩岸青年峰會，會由另一位副主席連勝文以預錄的方式代表參與，希望兩岸能持續對話，保持和平關係。

朱立倫指出，在接見國外友人時，雙方除了談到台灣如何加強自我防衛力量外，特別都提到能源安全問題；台灣真的缺電，且越來越嚴重，都靠進口石油、天然氣、煤，這些安全存量都非常短，石油只有11天，天然氣只有15天，從國家安全的角度，這都是最弱的一環。

他表示，民進黨長期以來錯誤的能源政策，不但導致缺電危機，更造成國家安全最大的傷害，國民黨作為負責任的政黨，再一次呼籲，希望民進黨能夠重新檢討能源政策，才是真正全民之福，否則最近天氣非常炎熱，各地都在做小區域停電，好像看起來不重要，但其實是某種程度的區域限電，這是國家非常大的危機，也是全民無法忍受的。

此外，國民黨中常會今天請青年團就參與國際民主聯盟年會，提出成果報告；對此，朱立倫說，國民黨全力支持年輕世代參加重要的國際會議，即便在財務狀況最困難之時，還是要支持年輕朋友參與國際。（編輯：謝佳珍）1110720

朱立倫
會晤美前防長 朱立倫：表達國民黨親美愛台立場 謝福弘拚苗栗縣長朱立倫授旗 鍾東錦競總動工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨啟動空戰 公布社群三支箭