朱立倫：缺電問題嚴重 民進黨應檢討能源政策

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國民黨20日下午舉行中常會，國民黨主席朱立倫表示，最近有國際友人、媒體來專訪國民黨，下週還有國際好友要來訪問，國民黨一定是連結國際，秉持親美、友日、和中的一貫路線。中央社記者王飛華攝 111年7月20日

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席朱立倫今天說，近日接見國際友人時，雙方除了談到台灣如何加強自我防衛力量外，特別都提到能源安全問題；他認為，台灣缺電的問題越來越嚴重，民進黨應重新檢討能源政策。

國民黨下午召開中常會，朱立倫會中表示，最近有國際友人、媒體來專訪國民黨，下週還有國際好友要來訪問，國民黨一定是連結國際，秉持親美、友日、和中的一貫路線。

朱立倫說，親美的重點是堅持民主自由，日本則是鄰居、好友，當然要以友善態度面對，而兩岸關係也是重點，上週副主席夏立言代表參與海峽論壇，明天有兩岸青年峰會，會由另一位副主席連勝文以預錄的方式代表參與，希望兩岸能持續對話，保持和平關係。

朱立倫指出，在接見國外友人時，雙方除了談到台灣如何加強自我防衛力量外，特別都提到能源安全問題；台灣真的缺電，且越來越嚴重，都靠進口石油、天然氣、煤，這些安全存量都非常短，石油只有11天，天然氣只有15天，從國家安全的角度，這都是最弱的一環。

他表示，民進黨長期以來錯誤的能源政策，不但導致缺電危機，更造成國家安全最大的傷害，國民黨作為負責任的政黨，再一次呼籲，希望民進黨能夠重新檢討能源政策，才是真正全民之福，否則最近天氣非常炎熱，各地都在做小區域停電，好像看起來不重要，但其實是某種程度的區域限電，這是國家非常大的危機，也是全民無法忍受的。

此外，國民黨中常會今天請青年團就參與國際民主聯盟年會，提出成果報告；對此，朱立倫說，國民黨全力支持年輕世代參加重要的國際會議，即便在財務狀況最困難之時，還是要支持年輕朋友參與國際。（編輯：謝佳珍）1110720