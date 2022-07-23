游錫堃率團訪國會大樓 見證立陶宛簽署獨立宣言歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北23日電）立法院長游錫堃率團參訪立陶宛國會大樓，見證1990年3月11日簽署獨立宣言的歷史場景。他表示，感謝立陶宛國會對台灣的強力支持，也相信立陶宛和台灣的國會交流將更加頻繁。

游錫堃17日從台灣出發，18日抵達捷克訪問， 21日離開捷克途經波蘭轉機，訪問立陶宛；22日下午在「立陶宛-台灣論壇」的午餐演講會發表演說。

游錫堃上午在臉書發文表示，與訪團成員、立法委員孔文吉、 萬美玲、張其祿、黃世杰獲邀一起到立陶宛國會大樓，拜會立陶宛國會副議長莫庫奈伊特（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）、薩烏達古（Paulius Saudargas），並與包括國會外交事務委員會主席安芮琪娜（Laima Liucija Andrikienė）等議員會談。

游錫堃表示，雙方出席的國會議員會中分享自己對於台立關係現況的看法及未來的展望，見到曾來台灣拜訪的老朋友，還有聽聞已久但初次見面的新朋友，相當開心。

游錫堃說，訪團還到了舊議場，見證了124位立陶宛共和國最高委員會全體成員於1990年3月11日簽署獨立宣言的歷史場景，安芮琪娜還特別向他介紹32年前簽署獨立宣言時的位子。（編輯：黃瑞弘）1110723