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林智堅論文爭議 柯文哲：應等待校方審查結果

2022/7/24 11:02（7/24 11:31 更新）
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台北市長柯文哲（中）24日談到民進黨桃園市長參選人林智堅的論文案表示，正常流程應是向校方論文審查委員會報告，等待結果，而非透過媒體披露。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月24日
台北市長柯文哲（中）24日談到民進黨桃園市長參選人林智堅的論文案表示，正常流程應是向校方論文審查委員會報告，等待結果，而非透過媒體披露。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月24日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天召開碩士論文記者會。台北市長柯文哲表示，正常流程應是向校方論文審查委員會報告，等待結果，而非透過媒體披露。

林智堅上午由立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。

柯文哲上午到新竹縣體驗烏魚子養殖活動時接受媒體聯訪表示，這個議題的重點還是真相，但理論上多方若有辯駁，都應該向台灣大學、中華大學的論文審查委員會報告，而非在媒體上揭露。

柯文哲說，這件事情涉及到選舉，雙方會有攻防，他自己也是台灣大學的教授，認為若遇這種事應該稍安勿躁，等待校方2個月後的審查結果。

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關於新竹市立棒球場剛開幕就遭受外界批評，柯文哲說，工程剛蓋完免不了會有些缺陷，例如台北表演藝術中心花了新台幣60多億完成工程，試用期就花了將近半年時間，通常重大工程開幕後都一定要組成專案小組，蒐集問題後修正，再逐漸擴大規模使用。

像是台北市大巨蛋部分，就不會好大喜功，不在剛開幕的時候就舉辦大型活動，會先從外場開始試營運，場內則慢慢從小型活動開始舉辦，柯文哲認為半年試用與修正問題是必要的。（編輯：方沛清）1110724

台北市長柯文哲（中）24日到新竹縣竹北市體驗烏魚子養殖產業。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月24日
台北市長柯文哲（中）24日到新竹縣竹北市體驗烏魚子養殖產業。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月24日
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