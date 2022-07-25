柯志恩：韓流後高雄基本盤被打回綠大於藍原形

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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，高雄市在韓流過後，基本盤被打回綠大於藍的原形，她明天將啟動高雄市38區的傾聽之旅，相信若有更多市民看到她的誠意、能力及專業，相信一定可以縮短民調差距。

前台北市議員羅智強、國民黨高雄市長參選人柯志恩及前羅智強辦公室主任、雲林縣議員參選人陳芳盈今天共同召開記者會，宣布陳芳盈將義助柯志恩20輛宣傳公車，仿效羅智強2018年義助前高雄市長韓國瑜100輛宣傳公車的精神。

陳芳盈表示，不管是在國會問政還是教學專業，她始終認為柯志恩很有能力，相信柯志恩能為高雄帶來新氣象，再加上她身為羅智強的子弟兵，也必須用行動傳承羅智強義助的精神，將把募來的政治獻金，以競選宣傳公車的方式幫助柯志恩。

柯志恩指出，陳芳盈首次參選從政，在資源拮据的狀況下，還願意支持她，她個人的感動無法言喻，這對她是很大的前進動力。很多高雄人不認她的緣故，是因為很多看板都被民進黨框住，即使有商家願意借她看版，但也要考慮許久，畢竟現在高雄執政的是民進黨。

媒體詢問，最新網路民調顯示，柯志恩落後高雄市長陳其邁29%。柯志恩表示，她在參選前就清楚，這場選戰非常艱辛，擁有的資源也不對稱，但即使目前雙方差距三成，但若她的誠意、能力及專業能讓更多高雄人看到，相信一定可以縮短彼此的差距。

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柯志恩指出，除了2018年選舉之外，過去這20年來，高雄市大部分時間是綠營的盤大於藍營，而韓流過後，高雄市的藍綠基本盤目前又被打回原形，不過國民黨仍有優秀的在地議員，一人的得票數超過兩人，在地經營扎實。

柯志恩表示，她被黨中央徵召參選高雄市長後不久，就因確診被隔離，直到今天才結束自主健康管理，明天將正式啟動高雄市38區的傾聽之旅，一定會讓高雄市民看到她，她也會分享自己的想法，用雙腳跑，這是最好的選戰策略。（編輯：郭無患）1110725