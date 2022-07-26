柯文哲認突砍敬老金錯了 黃珊珊：北市府溝通差 連我媽都生氣

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台北市長柯文哲坦言「突然取消重陽敬老金就是錯的」，台北市副市長黃珊珊（圖）26日表示，台北市政府當年未做好溝通和說清楚政策價值，會嚴守財政紀律和行有餘力原則發放。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年7月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市長柯文哲坦言「突然取消重陽敬老金就是錯的」。對此，台北市副市長黃珊珊今天表示，台北市政府當年未做好溝通和說清楚政策價值，會嚴守財政紀律和行有餘力原則發放。

黃珊珊下午出席台北市產發局「111年度ESG產業媒合啟動記者會」時，媒體聯訪詢問如何看柯文哲專訪時承認突然取消敬老金是錯的，且提出意見的前台北市社會局長許立民後來還跑掉一事。

對此，黃珊珊回應表示，此事說來話長，當年柯文哲上任時，自己還在當台北市議員，當時覺得作法太過草率，因為台北市政府起初已請長輩們去金融機構開戶並說隔年就發錢，結果相關資料繳交給區公所後，北市府卻說不發了，才會造成長輩們如此生氣，「連我媽媽都很生氣」。

黃珊珊認為，北市府當時未做好兩個動作，首先，沒有做好溝通；其次，整個政策價值未對外說明清楚。

她說，北市府當時認為發放一次性金額（敬老金）不妥，應將預算拿去做其他老人政策，像是後來北市老人健保補助從新台幣20多億元提升到30多億元，認為市政資源運用其實是可以和市民溝通的，但當時北市府的溝通很差，就連身為議員的她當時也是電話接到手軟。

但事過7年，黃珊珊表示，如今北市老人政策和相關預算真的增加很多，包括搭乘公共運輸和使用運動中心費用優惠等，有很多健康長輩都相當開心，但有些用不到優惠政策的長輩們則仍想領取敬老金。

黃珊珊指出，敬老金一事，北市府過去未經過完整溝通、倡議過程，這是施政上很大的忌諱，自己以前質詢時也曾提出；但經過近年來相關老人政策推動和預算充分運用，相信大家現在應該沒有這麼生氣。

但現在的重點是要怎麼辦，黃珊珊提到，北市府先前已對外公布相關處理辦法，若北市歲出、歲入有剩餘部分，將提撥兩年平均值的10%作為發放財源，重點在於財政紀律下、行有餘力就會發放，而不是「誰上任、會不會發」，是在嚴守現有財政紀律下所做的折衝選擇，也對北市長輩和年輕世代尋找到一個平衡點。

關於柯文哲說對岸看到其雙城論壇講稿，不滿其內容提及共機擾台等事。黃珊珊表示，還是要強調中華民國是主權獨立的國家、台北市為首都，兩岸來往都要基於對等和尊重，這就是我方立場，且共機擾台是事實，不需要掩蓋。

黃珊珊說，兩岸在對等溝通場合各自暢述，若願意舉辦論壇，就要尊重彼此差異，這次雙方活動講稿都會互相先知會，我方對於對岸講稿內容有些也不同意，但仍會尊重在論壇的發言權利，盡力做到互相尊重，認為溝通管道仍有其必要，「對等尊嚴就可以（舉）辦」。

提及柯文哲自認在北市的仇恨值達20%，黃珊珊認為，沒有人是被所有人喜歡，相信沒有人想用仇恨評斷一個人，也沒人想用仇恨看待每一件事，柯文哲想說的應是有很多人不喜歡他，但每人喜好度不同，也沒必要討好每一個人，自己每天都做好該做的事、快樂值是百分之百。

媒體追問今年台北市長選情「三腳督」，國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊遭外界酸是「千歲團隊」；另，柯文哲評價3個參選人，認為黃珊珊個性較放不開。

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黃珊珊回應說，每個（參選）人的東西都不是由她來看，而是應由市民來看，認為只要做好事情，自然就會有人認同，不需每天想選票、選舉和（政黨）顏色問題。

她還說，因為自己以前是當律師和議員出身，所以柯文哲覺得她較嚴肅，但不同身分會有不同形象和框架，等有一天恢復自由時，相信可以更自在一點，最後笑說個性也是個問題「我盡力而為」。（編輯：張銘坤）1110726