政府推300億擴大租金補貼 蔡英文要黨公職協助宣傳

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨主席蔡英文今天說，政府投入的300億擴大租金補貼，降低申請門檻，補貼戶數從12萬戶增加到50萬戶，針對剛出社會、新婚育兒以及弱勢家戶，更加碼補貼額度，她請黨公職協助宣傳推廣，讓更多民眾知道。

民進黨今天召開中常會，邀請國家住宅及都市更新中心組長江尚書專案報告「租金補貼及包租代管政策對民眾租屋帶來什麼改變」。

江尚書指出，租金補貼是各國重要的居住協助手段，總統蔡英文上任後，從每年6萬戶開始，逐年將戶數擴大，今年名額達到史無前例的50萬戶。根據統計，至今年7月24日為止，約有21萬6000戶提出申請，已突破去年的申請戶數。

在包租代管社會住宅部分，江尚書說，目前全國的媒合速度快速增加，以4月至6月來說，媒合達到6797戶。其中桃園市是成長最快的地區，原因是首長和基層都非常支持，加上人口成長快速、當地租金也很適當，剛好是房東免所得稅的門檻，在地業者也都會交流學習經驗，房東們有好的經驗後，都會互相推薦介紹，不只讓包租代管市場進一步擴大，也提升租賃雙方保障。

民進黨發言人李妍慧會後轉述蔡英文談話指出，在去年全球疫情肆虐下，台灣經濟成長仍然創下11年來新高，達到6.57%，這是所有民眾共同的努力與成果。但在今年，世界各國在疫情、全球性通貨膨脹等國際性挑戰下，台灣在各項數據穩定成長下，持續將社會照顧做得更多、做得更好，而近期所推出的300億擴大租金補貼政策，就是與大家共享經濟成長甜美的果實。

蔡英文說，這次政府投入的300億擴大租金補貼，降低申請門檻，補貼戶數從12萬戶增加到50萬戶，針對剛出社會、新婚育兒以及弱勢家戶，更加碼補貼額度，不但減輕年輕人的經濟壓力，更簡化申請手續，讓申請的民眾「減負擔又簡便」，她要請黨公職協助宣傳推廣，讓更多民眾知道。

另外，蔡英文說，到今年6月底，包租代管全國累計已經媒合4萬2770戶，每月媒合數約1500至1800戶，政府也會加速宣導推廣，讓更多友善的房東和需要的房客，願意加入包租代管的計畫。（編輯：林興盟）1110727