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考試院：公保失能給付標準 刪除生殖失能年齡限制

2022/7/28 16:11（7/28 16:20 更新）
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為強化公教人員保險被保險人權益，並符合消除對婦女一切形式歧視公約施行法規定，公教人員保險失能給付標準已刪除「年齡未滿45歲」的規定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
為強化公教人員保險被保險人權益，並符合消除對婦女一切形式歧視公約施行法規定，公教人員保險失能給付標準已刪除「年齡未滿45歲」的規定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）考試院今天表示，為強化公教人員保險被保險人權益，並符合消除對婦女一切形式歧視公約施行法規定，公教人員保險失能給付標準已刪除「年齡未滿45歲」的規定，並於6月29日發布施行。

考試院今天發布新聞稿指出，銓敘部今天就6月29日修正發布的公教人員保險失能給付標準附表，刪除女性被保險人請領生殖失能給付的45歲年齡限制規定作專案報告。

考試院說，院長黃榮村聽取報告後指出，公保失能給付是為了分擔被保險人因身體器官受傷害，或罹患疾病，造成功能永久喪失而對其工作能力、生活品質或經濟生活造成相當程度影響時，能提供即時合理經濟補貼，而為落實此意旨，請銓敘部持續滾動式檢討，確保失能給付的公平合理。

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根據銓敘部報告，公保失能給付標準附表是作為經由醫理專業鑑定，審核被保險人失能狀態、等級及給付標準的準據，須因應相關醫療專業意見變動，以及各職域社會保險修正情形，適時檢討，以維失能給付合理衡平性。

銓敘部指出，這次修正是參酌勞動部今年3月30日修正發布的勞工保險失能給付標準第3條附表的修正情形，以及承保機關與醫學會的專業醫療意見，另外也為強化公保被保險人權益，並符合消除對婦女一切形式歧視公約施行法規定，因此刪除「年齡未滿45歲」的規定。（編輯：翟思嘉）1110728

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