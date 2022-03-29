更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 生活

勞工災保法5月上路 273萬人投保薪資逕行上調

2022/3/29 15:34（3/29 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞工職業災害保險及保護法今年5月1日起將實施，勞保局指出，5月將主動逕行調整3種投保對象投保薪資、共約273萬人，投保單位不須再另申報。圖為新北市三重區大樓外牆廣告牌施工作業情形。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日
勞工職業災害保險及保護法今年5月1日起將實施，勞保局指出，5月將主動逕行調整3種投保對象投保薪資、共約273萬人，投保單位不須再另申報。圖為新北市三重區大樓外牆廣告牌施工作業情形。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）勞工職業災害保險及保護法5月上路，投保薪資上限為7萬2800元、下限為基本工資，勞保局說，5月1日將主動逕行調整3種投保對象投保薪資、約273萬人，投保單位不須再另申報。

勞工職業災害保險及保護法今年5月1日起實施，以制定專法的形式，將勞工保險條例中的職業災害保險，及職業災害勞工保護法相關規定整合，包含災前預防、災害補償及災後重建，專法也擴大加保對象，受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數全部強制納保。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組組長黃錦儀會中表示，考量勞工職業災害保險及保護法的投保薪資級距上、下限與勞（就）保並未相同，為了簡化申報作業，勞保局已配合修正多項合一的勞、就、職、健保申報書表。

黃錦儀表示，投保單位申報新進勞工加保時，可依勞工的實際月薪資總額填報，勞保局後續會分別依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」規定，將勞工的勞（就）保及職保的投保薪資自動歸級至正確等級。

黃錦儀舉例，假設一名勞工每月薪資為7萬2000元，投保單位在申報勞工加保時，應按其實際薪資7萬2000元填報，後續勞（就）保投保薪資級距就會自動歸級為4萬5800元，職保則將歸級為7萬2800元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃錦儀也提到，勞保局5月1日將主動辦理職保月投保薪資逕調作業，包含勞（就）保被保險人月投保薪資低於基本工資者，將逕調職保的月投保薪資為基本工資等級；勞（就）保月投保薪資為4萬5800元的受僱勞工及委任經理人，則比對勞退月提繳工資逕予調高，最高調整至7萬2800元；勞保月投保薪資為4萬5800元的雇主，將逕調職保的月投保薪資為7萬2800元。

黃錦儀說，這三類對象共約273萬人，投保單位不需要再另外申報。（編輯：陳清芳）1110329

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族