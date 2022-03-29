勞工災保法5月上路 273萬人投保薪資逕行上調

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勞工職業災害保險及保護法今年5月1日起將實施，勞保局指出，5月將主動逕行調整3種投保對象投保薪資、共約273萬人，投保單位不須再另申報。圖為新北市三重區大樓外牆廣告牌施工作業情形。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）勞工職業災害保險及保護法5月上路，投保薪資上限為7萬2800元、下限為基本工資，勞保局說，5月1日將主動逕行調整3種投保對象投保薪資、約273萬人，投保單位不須再另申報。

勞工職業災害保險及保護法今年5月1日起實施，以制定專法的形式，將勞工保險條例中的職業災害保險，及職業災害勞工保護法相關規定整合，包含災前預防、災害補償及災後重建，專法也擴大加保對象，受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數全部強制納保。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組組長黃錦儀會中表示，考量勞工職業災害保險及保護法的投保薪資級距上、下限與勞（就）保並未相同，為了簡化申報作業，勞保局已配合修正多項合一的勞、就、職、健保申報書表。

黃錦儀表示，投保單位申報新進勞工加保時，可依勞工的實際月薪資總額填報，勞保局後續會分別依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」規定，將勞工的勞（就）保及職保的投保薪資自動歸級至正確等級。

黃錦儀舉例，假設一名勞工每月薪資為7萬2000元，投保單位在申報勞工加保時，應按其實際薪資7萬2000元填報，後續勞（就）保投保薪資級距就會自動歸級為4萬5800元，職保則將歸級為7萬2800元。

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黃錦儀也提到，勞保局5月1日將主動辦理職保月投保薪資逕調作業，包含勞（就）保被保險人月投保薪資低於基本工資者，將逕調職保的月投保薪資為基本工資等級；勞（就）保月投保薪資為4萬5800元的受僱勞工及委任經理人，則比對勞退月提繳工資逕予調高，最高調整至7萬2800元；勞保月投保薪資為4萬5800元的雇主，將逕調職保的月投保薪資為7萬2800元。

黃錦儀說，這三類對象共約273萬人，投保單位不需要再另外申報。（編輯：陳清芳）1110329