超過45歲切子宮 可申請勞保失能給付

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勞工失能給付原規定，超過45歲女子若切除子宮不得申請失能給付，但為消除女性歧視，勞動部30日公告刪除年齡限制。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞工失能給付原規定，超過45歲女子若切除子宮不得申請失能給付，但為消除女性歧視，勞動部今天公告刪除年齡限制，並增加切除單側卵巢或睪丸的失能給付項目，4月上路。

根據現行規定，如果被保險人原有生殖能力，在加保生效期間因傷病割除兩側卵巢或子宮，導致不能生育，且當時年齡未滿45歲者，可申請失能給付，若超過45歲者則不能申請失能給付。

不過，為符合消除對婦女一切形式歧視公約，勞動部今天公告修正法規修正「勞工保險失能給付標準」第3條附表，除了刪掉45歲的年齡限制外也調整失能給付項目。

根據法規，原本子宮切除為11等級失能，失能給付天數為160天，修正後則分為3個等級，若是切除兩側卵巢或是喪失兩側睪丸將維持11等級失能；若是因傷病切除子宮、因瘢痕致陰道口窄狹陰莖不可能插入致性行為不能、陰莖大部分缺損或瘢痕等畸形，則列為12等級失能，給付天數為100天。

另外，法規也新增切除單側卵巢或是睪丸的失能給付項目，為13失能等級，給付天數為60天。

根據勞動部預估，相關法規修正後預估一年將增加新台幣4.6億元的支出。

根據試算，假設一名勞工的月投保薪資為4萬5800元，若這名勞工切除兩側卵巢，失能等級為11等級，給付金額約為24.4萬元；若是切除子宮，失能給付等級為12等級，約為15.2萬元；若切除單側卵巢或是睪丸，則為13等級，為9萬1600元。（編輯：吳協昌）1110330