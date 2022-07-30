朱立倫靠攏中間路線？馬英九：黨挑戰多應多辦正事

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨主席朱立倫近日不斷強調親美友日，並傳出黨中央有意重新定義故總統李登輝評價，引發黨內路線爭論。對此，前總統馬英九今天說，國民黨現在面對的挑戰很多，應該多辦一點正事。

朱立倫6月訪美時重申國民黨的親美路線，前日本首相安倍晉三遇刺身亡後，下令中央黨部降半旗致哀；近日接待日本訪團時，也強調友日態度。外界解讀，朱立倫的親美友日，是在往中間靠攏，但此舉也引發部分深藍反彈。

馬英九今天上午出席新北市三重區先嗇宮舉辦的新冠疫情往生者超薦法會，受訪時被問到朱立倫往中間路線靠攏一事，他表示，國民黨現在面對的挑戰很多，應該多辦一點正事。

外傳國民黨中央有意重新定義故總統李登輝評價，引發深藍反彈，馬英九僅說，這問題應該由黨中央來答覆。對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，是否擔心會刺激中國，馬英九表示，歡迎美國的好朋友來訪，但中間的風險要好好評估。

至於台北市副市長黃珊珊表示，內湖科技園區是因為馬英九擔任台北市長時沒規劃好，才造成內湖現在的堵塞，對此，馬英九回應，他已經離開台北市16年了，怎麼還在玩「馬維拉」。

此外，馬英九在致詞時說，在抗疫的活動中，多半是民間打前鋒，互助、自食其力，從口罩、疫苗到快篩，民進黨政府理所當然地接受民間努力的成果，可是卻不知反省，真正做好超前部署。原來的防疫指揮官、衛福部長陳時中，在疫情還在延燒時，就迫不及待跑去選台北市長，還說自己沒落跑，這讓老百姓看在眼裡，感慨萬千。

馬英九表示，最重要的還是要向醫護、防疫人員表達感謝，新冠疫情爆發快3年了，不斷出現變種病毒，讓第一線醫護人員忙翻了，大家要感謝、鼓勵醫護的犧牲與奮鬥。（編輯：黃瑞弘）1110730