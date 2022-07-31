首場後援會成立 蔣萬安：推士林產業發展及都更

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（中央社記者劉世怡台北31日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席首場後援會（士林區）成立大會。蔣萬安說，未來將著手產業發展、交通建設和都市更新，讓士林成為北市產業發展與生活居住融合的新典範。

蔣萬安今天出席士林區後援會成立大會，會前媒體聯訪時，被問到對於自己競選LOGO與對手陳時中公布競選圖騰的看法。

蔣萬安表示，對手競選圖騰的主視覺背後有其設計概念，對手強調「把事做好」，但卻是提醒民眾，陳時中沒有把事做好，因為疫情沒有結束，陳時中就從指揮官位子「落跑」，且在疫情期間說萬華是破口，現在選舉到了才說疼惜，陳時中之前阻擋民間團體進口疫苗，但是又當高端的推銷員，「這樣有把事情做好嗎？把事做好跟選舉選好是二回事，陳時中是不是誤會了什麼事？」

對於民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文抄襲爭議，蔣萬安指出，抄襲是一個誠信道德問題，就陳時中的態度，在之前很鄉愿的說，在同一條船上面，他認為陳時中應該要很清楚的告訴巿民朋友，自己的態度是什麼，台大就在台北巿，有非常多的學生、教授及家長在此，他們會想要了解，想要當巿長的陳時中，態度如何？

此外，媒體詢問，士林算是民調的弱區，今天辦理成立後援會以及經國路線的選戰策略為何？是否要拉攏深藍選票。

蔣萬安指出，後援會的成立，本來就在規劃中並且按照計劃及節奏，台北巿12區後援會，今天第1個就在士林正式成立，要來凝聚共識，爭取巿民的支持，而且敲響戰鼓。

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蔣萬安說，經國路線是秉持勤政愛民精神，他堅信政治能使人民生活過得更好，這幾個月在地方勤走，傾聽民意，了解地方需求，並把未來施政理念及願景告訴台北巿民，爭取巿民認同，使他成為大家心中最好的選擇，他一直相信清清白白做人，實實在在做事，這也是他堅信的理念。

另外，士林區後援會會長郭明欽受訪表示，他很憂慮，認為國家領袖將台灣帶到戰爭邊緣，子孫可能當炮灰，他希望世界和平及兩岸和平，所以他決定站出來，來挺蔣萬安。（編輯：李亨山）1110731