立院訪加團抵蒙特婁 爭取各界支持台灣入CPTPP

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駐加拿大代表陳文儀（中）即將離任，加拿大聯邦眾議員貝哲洪（右2）趁3位台灣立委來訪會晤，贈送陳文儀一幅加拿大國會山莊油畫留念。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年8月1日

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（中央社記者胡玉立多倫多31日電）立法院推動台灣加入CPTPP策進會訪加團邱志偉、鍾佳濱和許智傑等3位立委昨天在加拿大第二大城蒙特婁會晤當地國會議員與僑界，持續爭取各界對台灣加入CPTPP的支持與瞭解。

訪團成員在駐加拿大代表陳文儀陪同下會晤加拿大聯邦眾議員暨魁人政團（Bloc Québécois）外交事務發言人貝哲洪（Stephane Bergeron）。貝哲洪期盼台灣儘快加入CPTPP，再配合台加「投資促進暨保護協議」（FIPA），加速促進雙邊經貿合作關係。

貝哲洪歡迎3位立法委員訪問魁北克省，並說明魁省長期致力保存語言及文化，投注龐大教育資源培育人才，在諸多經濟發展領域均具備國際競爭力；近年來台灣在經濟、防疫、科技等方面亦獲致高度成就，雙方實有深化合作空間。

貝哲洪也趁機感謝陳文儀過去4年來持續推動台加關係，尤其是在國會為台灣爭取到更多支持，在陳文儀即將離任之際，貝哲洪特別贈送他一幅加拿大國會山莊油畫留念，希望他回台後，時時念及加國國會諸多支持台灣的好朋友。

邱志偉則表示，近年來台加關係持續穩健成長，去年台灣已超越印度成為加拿大在亞洲第5大貿易夥伴，此次特別率領立法院推動加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）策進會成員來加訪問，7天內走訪4大城市，向加國各界傳達台灣誠摯的期盼，同時也感謝加拿大政府近年多次公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

訪團一行晚間出席蒙特婁僑界歡迎餐會，中華會館主席暨僑務諮詢委員黃蔚岳等多位當地僑領出席。黃蔚岳表示，僑委會副委員長徐佳青數週前率團來訪，立法院3位委員也前來訪問及探視僑社，顯見政府對海外僑胞的重視。近年來台加關係有顯著提升，加國僑社與有榮焉。

邱志偉提到，9月下旬ICAO將在蒙特婁舉行3年一度大會，儘管台灣仍被不公平排除在諸多國際組織之外，但相信只要海內外國人團結一致、目標明確，一定會成功，盼蒙特婁地區僑胞繼續向主流社會宣揚及介紹台灣。

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鍾佳濱強調，僑胞是政府在海外最大的資產，加拿大是內閣制國家，國會對政府有更多影響力，在地僑胞可為台灣扮演重要推手，協助促進雙邊關係更為緊密深厚。

許智傑表示，此行親眼見證外交人員在第一線捍衛國家利益的辛勞，也感謝海外僑胞長期協助政府經營對外關係，這種精神完全符合其「強壯自己、幫助別人、活得快樂」的座右銘，相信這就是台灣在國際社會所期待扮演的角色。（編輯：韋樞）1110801