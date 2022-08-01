分析：中對美眾院議長設底線 選錯目標政治代價高

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（中央社新加坡1日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西展開「籠罩在謎團中的」亞洲行。分析指出，北京對美國眾院議長設下底線是「選錯目標」，恐致裴洛西不訪台或中國不劇烈反應，在政治上都代價高昂。

法新社報導，美國媒體連日揣測裴洛西（Nancy Pelosi）行程，她一直拒絕證實。她的辦公室昨天終於在專機起飛後透過聲明證實這趟亞洲行，不過內容沒有提到台灣。

基於對北京事屬敏感，美國政治人物和官員訪問台灣時，於代表團抵達前通常會密而不宣。

路透社報導，媒體揣測裴洛西可能於4日訪台。行政院長蘇貞昌今天上午被記者問到這個問題時，沒有直接回應。

但是他強調，對於外國貴賓來台灣訪問均熱烈歡迎，也會作最妥善的安排，相關時間、期程等都尊重訪賓的規劃。

台灣2300萬人長期生活在可能遭到侵略的境況下，中國國家主席習近平掌權以來又升高此一威脅。

針對是否於中國侵台時軍事介入，美國維持「戰略模糊」政策。儘管外交上承認北京，華府支持台灣的民主政府，反對以武力改變現狀的任何企圖。

美方官員常低調訪台，展現支持。但是裴洛西位居美國總統第2繼任順位，又是美國政壇最具影響力政治人物之一，她的訪問行程難以低調。

若順利成行，裴洛西將是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，首位訪台的美國眾議院議長。

裴洛西可能訪台議題發燒之際，正好碰上周邊地區軍事活動升高，凸顯這個議題的潛在危險性。

數以千計印尼和美國士兵今天展開為期兩週聯合軍事演習。儘管美國和盟友對中國在太平洋地區越來越強勢日益引以為憂，華府已經表明，這項軍演不針對任何國家。

與此同時，美國官員尋求淡化裴洛西出訪的重要性，敦促中國領導階層保持冷靜。

美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）台灣專家祁凱立（Kharis Templeman）則表示，北京「錯誤解讀美國政治，以強烈反應發出錯誤信號」。

他昨天發推文稱：「他們選錯目標，（美國總統）拜登控制不了眾議院議長或任何一位國會議員。」

祁凱立指出：「他們對眾議院議長設下底線，針對一場象徵意義十足但是實際價值有限的訪問。現在，如果裴洛西不去，或是習近平不作出劇烈反應，在政治上都將代價高昂。」

國立成功大學政治學系教授洪敬富告訴法新社：「如果裴洛西取消或延後這項訪問，對中國政府和習近平而言將是勝利，因為這顯示中國的施壓已經達到它想要的成果。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110801