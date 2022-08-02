民進黨：許淑華林杏兒論文爭議 國民黨應說明

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨發言人謝子涵今天說，接連爆出國民黨副發言人林杏兒、南投縣長參選人許淑華論文爭議，國民黨應向社會公開說明，國民黨文傳會副主委王鴻薇應即刻檢舉林杏兒與許淑華論文，不然就證明之前動作只是選舉造勢。

許淑華今天透過臉書粉絲專頁表示，解釋再多也抵不過有心人抹黑，她已請母校調查論文是否違反學術誠信與倫理，若需到場陳述，一定會出席。

謝子涵今天透過新聞稿指出，媒體揭露，許淑華2009年逢甲大學的碩士論文，與南投縣政府官網的研究報告有高度相似，論文最高有一章節高達71%相似，且沒加註引述來源，「到底是不是抄襲？還是有槍手代寫？」。

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謝子涵質疑，許淑華敢不敢像民進黨桃園市長參選人林智堅一樣，用同樣的標準，公開自己撰寫論文的所有歷程，「何時提出大綱？何時和老師討論？若沒有這些紀錄，許淑華是不是真的自己寫的？若沒有，是不是有槍手代筆」，都應該向社會說明。

謝子涵說，南投縣政府整份29頁研究報告，被許淑華複製貼上到論文裡面，沒有任何引述來源，請許淑華學習林智堅公開透明的態度，同樣標準開誠布公地把所有論文資料攤開在陽光下，接受檢視。（編輯：黃國倫）1110802