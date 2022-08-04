中共軍演 蔡其昌：恐嚇得不到人民支持

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）共軍今天中午起將於台灣周邊6處海域軍演。立法院副院長蔡其昌受訪表示，中國透過軍事威嚇，只會讓台灣人民覺得中國是霸道的國家，強摘的果實不會甜，用恐嚇不會得到人民的支持。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

蔡其昌今天會勘大甲日南國中運動場整建工程時，他接受媒體聯訪表示，中國必須正視中華民國存在的事實，台灣是主權獨立的國家，只有正視這個事實，才能談雙方如何和平共存、深化交流，否則兩岸會一直處於緊張的關係。

蔡其昌指出，對岸長期以來漠視台灣作為主權獨立的國家，中華民國好好地存在台灣，人民過著自由、民主、法治、人權的生活，而不斷透過軍事威嚇、恫嚇，在台灣周邊海域做實彈演習，只會讓台灣人民更覺得中國是個霸道的國家。

他說，恐嚇是不會成功，只有兩情相悅、真愛才會讓兩個國家的關係良好、緊密，強摘的果實不會甜，用恐嚇的方式，不會得到人民真心的支持。

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蔡其昌指出，對岸在台海透過軍事演習，不只傷害台灣也傷害中國，中國的崛起讓全球擔心，若還是繼續如此，只會讓中國在國際繼續被孤立，在兩岸的問題上只是把台灣越推越遠，不會拉近兩岸的距離，不會讓過去累積的和平基礎得以往下推進，得不償失。

他再次強調，台灣人民不會接受民主、自由、人權的生活方式有任何改變，一國兩制、香港問題都已展露在世界人民的面前，那一套是行不通的，台灣人很單純，只希望安居樂業好好過日子，如果無法正視台灣人的需求，將無法得到台灣、世界的支持。（編輯：謝雅竹）1110804