嚴密監控中共軍演 國軍部隊於演訓場區如常運作
2022/8/4 12:23
（中央社記者游凱翔台北4日電）共軍今天中午起在台灣周邊6處海域實彈演習。國防部表示，國軍持續加強戒備，各級部隊於日常演訓場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處，秉持備戰不求戰原則，維護國家安全及主權領土完整。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問，中共隨即宣布自今天中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里。
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國防部中午發布新聞稿表示，針對中共於台灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定的不理性行為，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。
國防部強調，將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。（編輯：郭無患）1110804
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