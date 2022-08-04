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外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
首頁 / 政治

降低大陸禁令衝擊 藍籲政府協助中小企業及農漁民

2022/8/4 14:02（8/4 14:11 更新）
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中國大陸連日來宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，以及暫停輸入台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）4日呼籲政府妥為因應，協助中小企業及農漁民降低衝擊。中央社記者范正祥攝 111年8月4日
中國大陸連日來宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，以及暫停輸入台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）4日呼籲政府妥為因應，協助中小企業及農漁民降低衝擊。中央社記者范正祥攝 111年8月4日
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（中央社記者范正祥台北4日電）中國大陸連日來宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，以及暫停輸入台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天呼籲政府妥為因應，協助中小企業及農漁民降低衝擊。

對於外界質疑中國大陸相繼發出禁令宣布暫停輸入台灣相關產品，背後真正原因是報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事，曾銘宗今天於立法院回應媒體詢問時說，必須慎防中國大陸從經濟、外交方面報復及進行軍事恐嚇。

曾銘宗指出，中國大陸連日來對於台灣採取包括禁食品、水果等措施，「它不是一個單一事件」，這種情形的發生，基本上台灣全民都受到傷害，特別是中小企業及農漁民等。他呼籲，政府必須妥為因應，協助中小企業及農漁民降低衝擊。

曾銘宗提醒，除了警戒中國大陸後續是不是還會有報復台灣行為，也要備妥規劃。

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另外，中國方面在台灣周邊進行軍演，兩岸緊張局勢升溫，總統蔡英文昨天提及，軍事演習是沒有必要的反應，台灣會一直對建設性的對話持開放態度。對此，新任國民黨立法院黨團書記長李德維憂心指出，「兩岸現在沒有溝通管道」。

李德維今天回應媒體詢問時表示，過去這幾年，兩岸關係不順利。他呼籲，兩岸關係和平發展，希望政府負起責任，為促進兩岸關係和平發展負起責任。（編輯：蘇志宗）1110804

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