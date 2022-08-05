中國祭經濟制裁 民眾黨團籲即時掌握資訊協助業者

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（中央社記者郭建伸台北5日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發北京不滿，不僅對台軍演也有經濟制裁。台灣民眾黨團今天指出，台灣的商品未來必然受到中國官方嚴格檢視，政府應即時掌握中國最新規範，才能協助業者並提出對策。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率團訪台，北京連日多次言詞恐嚇，並在台海周圍舉行軍事演習，區域緊張情勢升高；中國也宣布多項禁令，禁止百餘項的台灣商品進口。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行「中國已對台多元超限戰，政府如何協助產業及國人因應？」記者會。

邱臣遠表示，自從裴洛西訪台後，中共片面改變台海現狀，不僅造成區域緊張也禁止進口台灣農漁產品，將失去兩岸長期互信，民眾黨團嚴正譴責中共文攻武嚇。

邱臣遠表示，未來可以想見台灣將面臨更多中國大陸的報復手段，禁運農漁品項影響將越來越廣。

邱臣遠說，政府應成立諮詢輔導專責單位與專線，協助受影響業者，並在內需市場採多元行銷；對外則強化海外拓銷，並做好出口前的農害及農藥檢測機制，積極與各國洽簽農貿協議，務實面對農產外銷危機。

邱臣遠表示，交流比交惡好，對話比對抗好，呼籲彼此冷靜、務實，開啟對話空間。

張其祿表示，中國對台貿易限制手段層出不窮，加上共軍這幾天在台灣周邊軍事演訓，恐影響台灣產業未來經濟貿易，並造成社會大眾惶恐，各部會機關應加強應變中國的法規政策，並向台灣民眾說明具體措施。（編輯：張均懋）1110805