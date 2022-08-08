藍反對操弄兩岸緊張 綠：不能永遠活在中國同意下

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（中央社記者王承中、王揚宇台北8日電）台海情勢緊張，國民黨團今天呼籲政府因應，讓人民過好生活，反對操弄兩岸緊張。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「不能永遠活在中國的同意下」，藍營觀點與台北市長柯文哲的求和論，讓中國找到理由對台更予取予求。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸對台灣進行政治、軍事及經濟的全面壓迫，國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長鄭正鈐及國民黨立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，詢問總統蔡英文、民進黨政府讓人民安穩生活的對策為何，呼籲蔡政府必須做好準備。

李德維指出，對於目前兩岸關係的嚴重態勢，國民黨團要求並督促民進黨政府必須要拿出相應的措施，其中最簡單的例子就是台灣的能源政策。民進黨想把天然氣發電比重拉升到50%，但目前台灣天然氣的安全存量只有10到11天，面對兩岸局勢嚴峻，經濟部是否已做好因應準備。

李德維表示，此次事件也凸顯台灣資安的嚴重問題，從去年開始，政府每年花費將近新台幣4.5億元進行相關資安防護，沒想到當兩岸局勢緊張時，卻讓大家覺得這筆錢已經是被丟在水裡，他呼籲政府必須做好資安因應策略。

李德維也表示，現在台灣對中國大陸有這麼多的出超，是過去國民黨執政時，兩岸簽定ECFA所打下的基礎，若兩岸爆發經濟戰爭，台灣應如何因應，民進黨政府也必須面對，絕不能把問題甩鍋，由民眾來承擔。

費鴻泰表示，最近中國國家主席習近平要尋求連任，試圖對外挑起矛盾，這非常可惡，他嚴厲譴責中共軍演，反對中國威嚇台灣，呼籲中共應自我克制；但費鴻泰也反對民進黨刻意操弄兩岸緊張，不應該讓國家去冒不必要的風險。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社訪問時表示，台灣的問題現在是國際問題，國民黨專門製造恐慌，台灣本來就是天然資源缺乏的國家，但台灣從能源使用到後端產品，對國際來說是非常重要。

鄭運鵬也指出，國民黨製造恐慌，反而是中國要的，國民黨一心想要使用核能，但核能也有可能是被恐怖攻擊的對象；以火力發電廠來說，不管是使用燃煤還是燃氣，如果被攻擊時，滅火後基本上就沒有後患，但核能發電廠被攻擊，那個後果可能是上萬年的。

鄭運鵬說，國民黨執政時，大概也是這樣的能源跟產業配比，「你不能永遠活在中國的同意下」，這樣中國一定會削弱台灣的國力；此外，國民黨的觀點，是讓中國找到理由對台灣更予取予求，這跟台北市長柯文哲一樣是求和論。

鄭運鵬指出，如果國民黨選擇要在中共的默許下，換到他們所謂的安全，這某種程度是開放黑道到店門口站崗，這是否是國民黨要的國家尊嚴跟台灣自我防衛策略，這要請國民黨想清楚。（編輯：郭無患）1110808