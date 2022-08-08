侯友宜參訪宜蘭 林佳龍籲講清楚要選市長或總統

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民主進步黨新北市長參選人林佳龍（中）8日上午由民進黨立委林淑芬（左2）、新北市議員陳啟能（右2）等人陪同，到蘆洲區湧蓮寺參拜。中央社記者高華謙攝 111年8月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天指出，新北市長侯友宜基於同志情誼到宜蘭縣輔選是人之常情，但侯友宜還沒被國民黨提名參選新北市長，侯友宜應講清楚要選市長或2024總統。

侯友宜昨天率團隊前往宜蘭縣清水地熱發電廠及三星上將梨果園參訪，行程由宜蘭縣長林姿妙陪同。

林佳龍今天上午由民進黨立法委員林淑芬及新北市議員陳啟能、李坤城、李倩萍、彭佳芸等人陪同參拜蘆洲區湧蓮寺。

林佳龍會後接受媒體聯訪表示，他若當選，就做好4年；如果侯友宜連任，市民有權知道侯友宜是否隔年投入總統選舉，侯友宜應坦誠向市民報告，「我相信他是個漢子，應有勇氣講清楚」。

林佳龍說，看到國民黨一些當選縣市長的人在任期不到一半就去選總統，包括前高雄市長韓國瑜等，選民心中有把尺。

他表示，新北市相對台北市或桃園市還有很大進步空間，他訴求「新北大翻新」，就是新北市要成為台灣新都，結構轉型。

他說，擔任台中市長時曾有協調中彰投苗區域聯合治理經驗，交通部長任內也有國土規劃，解決首都圈面臨交通、產業及河川等各治理課題，他不需要另外準備，馬上可以上手接棒。

今天是父親節，林佳龍臉書（Facebook）貼出父親過去幫他做的西裝照片。他說，父親是雲林縣人，年輕時北上到大稻埕學藝3年多後成為裁縫師，一生兢兢業業投入裁縫世界；父親是他的精神依靠，他永遠以身為裁縫師之子為榮。

媒體詢問，父親節怎麼過。對此，林佳龍表示，父親在公元2000年因肺癌過世，沒辦法在父親有生之年行孝，心裡很遺憾。父親是出外打拚的雲林子弟，新北市是很多人希望所在及新故鄉，他會更努力為社會服務，慰藉父親在天之靈。

林佳龍說，父親節雖來不及回家吃晚飯，但2個上大學的孩子有準備蛋糕，他很期待晚間與家人的宵夜。

媒體追問，林佳龍的兒子入籍新北要投父親1票？林佳龍回答，大兒子滿20歲主動遷戶籍到新北，將投下人生首張選票；另1孩子還沒投票權，希望18歲公民權能通過，讓未來18歲年輕人有投票權。（編輯：戴光育）1110808