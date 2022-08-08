陳時中內湖交通解方遭質疑 高公局：地方要先申請

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（中央社記者余曉涵、陳怡璇台北8日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出內湖交通解方，台北市長柯文哲質疑有3項是高公局權責。高公局今天說，相關交通規劃都要由地方先提出申請。

柯文哲今天出席「新創台北白皮書發表暨交流活動」，被媒體堵訪時被問及近期備受關注的內湖交通問題。柯文哲說，陳時中提出的4項方法中，有3項權責在高公局，且北市會定期與高公局開會，但對方也未提相關規劃。

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交通部高速公路局發布新聞稿指出，各縣市政府為改善地方交通、加強與國道聯繫，相關增設改善交流道案涉及用地取得、都市計畫變更、地方道路改善與配置及經費負擔等事宜，須由所在地的地方政府依「高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點」辦理可行性評估後向高速公路局申請，經辦理審議後及層報行政院核定後，由高公局接續辦理規劃設計及施工。

高公局表示，目前依前例辦理中案件，如新北市五股交流道改善、增設北土城交流道，桃園市增設八德交流道、高原交流道，台南市增設北外環交流道，高雄市增設岡山第2交流道等，地方政府均依此行政程序辦理。（編輯：管中維）1110808