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台大認定論文抄襲 桃園藍營：林智堅應主動退選

2022/8/9 15:07（8/9 15:31 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大認定林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷其碩士學位。桃園市議會國民黨團9日舉行記者會，會中呼籲林智堅應主動退選。（黨團提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月9日
民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大認定林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷其碩士學位。桃園市議會國民黨團9日舉行記者會，會中呼籲林智堅應主動退選。（黨團提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月9日
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（中央社記者葉臻桃園9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大今天宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅抄襲並撤銷碩士學位。桃園市議會國民黨團表示，林智堅應主動退選，市長鄭文燦別再盲目護航。

林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大召開學術倫理審定會進行審議，今天上午召開記者會說明，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

桃園市議會中國國民黨團今天召開記者會表示，台大已認定林智堅論文抄襲，桃園市民無法接受、也不歡迎誠信破產的參選人，呼籲鄭文燦不要再盲目護航。

國民黨團執行長徐玉樹說，民進黨及鄭文燦不可能每天拉著一個沒有誠信及品格的人到處選舉，如果今天能夠接受林智堅，等於選民可以接受沒有誠信、品格的人，民進黨如果要與林智堅劃上等號，大家就繼續看下去。

國民黨團市議員梁為超、黃敬平表示，沒有誠信的參選人沒有資格選桃園市長，呼籲鄭文燦趕快換掉參選人；林智堅誠信及人格破產，應該知所進退、公開退選，不要把選民當作笨蛋，民進黨應誠實面對抄襲問題，向社會大眾道歉。

國民黨團市議員舒翠玲強調，學歷不重要，品格才重要，林智堅做錯事還知錯不改，甚至用更多的謊言來圓謊，應主動退選、站出來向桃園市民道歉。（編輯：李錫璋）1110809

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