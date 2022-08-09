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烏干達難民滯台7年無法取得身分 移民署協助處理

2022/8/9 17:30
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（中央社記者黃麗芸台北9日電）烏干達難民來台7年無法取得身分，監察院要求行政院檢討改進。內政部移民署今天說，難民法雖未立法通過，但此案當事人已可合法申請在台居留並提出陳情案，正積極協助處理。

監委紀惠容、高涌誠昨天發布新聞稿指出，烏干達籍女同志A女，因烏干達國情仇恨同志，A女與同性伴侶遭群眾私刑，後者因此身亡，A女則來台尋求難民庇護，卻因台灣尚未制定難民法，只以不遣返原則處理，她來台7年仍無法取得身分，只能仰賴NGO接濟維生，促請行政院檢討改進。

對此，移民署今天透過新聞稿表示，針對A女一案，國內雖尚未立法通過難民法，但A女在台期間已有新的生涯規劃，且符合現行法令得申請居留事由，也已據此提出陳情案，現正積極協處中。

此外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，移民署也曾多次派員前往關懷A女，並致贈生活及防疫等物資，以表達政府關心之意。

移民署指出，「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案也已於今年6月13日修正施行，未來將有助於落實不遣返原則。

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難民法草案歷經立法院第6至9屆審議未獲通過，移民署表示，將持續蒐集各國立法例，並衡諸國內相關民情，重新研擬難民法草案，並規劃合適推動期程。

同時，現行若遇尋求庇護個案，將會同相關機關以個案方式，參酌國際慣例、人權兩公約及國內相關法律規範等層面，整體審酌後給予當事人適度協助，並依不遣返原則，不會將當事人送返至可能遭到酷刑或不人道待遇的國家或地區。（編輯：方沛清）1110809

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