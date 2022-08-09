內科園區後援會成立 陳時中：若當選將是施政重點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天成立競選市長內科園區產業後援會，也是他第一個成立的產業後援會。陳時中說，這代表他對內科園區的重視，若當選，內科發展將是施政重點。

陳時中在內湖成立第一個產業後援會「陳時中競選市長內科園區產業後援會」，找來國策顧問廖全平擔任總會長、台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯擔任榮譽會長。

對於在內科成立第一個產業後援會是否是衝著副市長黃珊珊，陳時中在後援會成立大會前接受媒體聯訪表示，每一個地方都很重要，內湖科技園區是台北、台灣產業發動機，非常具有代表性，選在這裡代表對於內科的重視。

陳時中致詞表示，如果內科發展好，台灣經濟就能繼續成長，今天看到有這麼多產業界好朋友出席，感到非常欣慰，也替年底選戰打了強心針，讓他更有信心。

陳時中說，台灣科技業在疫情期間表現亮眼，尤其內科產值達到新台幣4.4兆元，未來展望更上看5.2兆元，是台灣產業的發動機，他若當選市長，內科發展一定是施政中的重中之重。

陳時中指出，前幾天提出成立國際事務局構想，第一個想到的就是內科，因為內科除了本國優秀人才外，還需要許多外籍人士深耕、一起打拚，所以要有專責單位替大家服務，把吸納人才、招商等工作做得更徹底。

陳時中進一步表示，他點出內湖的交通問題，是看到好山、好水、好住、好做生意的內湖有無限潛力，這裡未來規模只會越來越大，交通雖然是歷史共業，但不能變成永遠的痛，要面對解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳時中說，黃珊珊說他提出的解方是中央的事、不可行，但人要自立自強，他看到問題、提出解方，有需要合作的地方就去談，為成功找方法，而不是為失敗找藉口。

陳時中指出，內湖交通最終解決方案是捷運，要努力快速地完成，他知道縮短時間很困難，因此更需要會做事的政府，同時需要企業合作，現在就解決未來可能會出現的問題，希望大家支持讓他有機會服務，一起讓內湖更好。（編輯：方沛清）1110809