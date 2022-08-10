網站電子看板遭駭散布假訊息 監委申請調查

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台鐵新左營站一處廣告看板3日上午出現詆毀裴洛西的攻擊性字眼，經初步調查，受影響看板是商用出租看板，系統內有使用中國軟體，推播系統疑遭入侵。（民眾提供）

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（中央社記者陳俊華台北10日電）近日中共軍演，公共場域電子看板遭駭植入假訊息。監委賴鼎銘、葉宜津、林郁容今天說，政府及民間網站、電子看板遭駭客入侵散布錯假訊息，為了解政府有無採行具體因應措施，已申請調查。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，全台陸續發生網路攻擊事件，包括統一超商部分門市、台鐵新左營站廣告看板以及南投竹山鎮公所設在景點的電子看板都遭駭，出現詆毀裴洛西等惡意假訊息。

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監委透過新聞稿指出，裴洛西訪台期間，政府及民間企業網站、電子看板相繼遭駭客入侵；以阻斷服務、竄改網站內容、刊登不實資訊等方式，進行心理及認知作戰。為瞭解政府有無採行具體因應措施，已申請自動調查。

監委表示，認知作戰是現代戰爭理論的重要一環，而政府及民間的資訊設備，卻頻遭駭客攻擊入侵，顯示仍有待加強改善。政府及民間企業有否正視網路攻擊威脅，並建立有效資安防護能力、如何避免網站及電子看板等公眾媒體遭駭客利用，成為錯假訊息公布欄，導致影響民眾認知、政府對於心理及認知作戰是否採取具體因應措施，都有深入調查必要，因此申請自動調查。（編輯：郭無患）1110810