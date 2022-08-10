民視遭資安攻擊4次通報NCC 無線電視播出不影響

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（中央社記者蘇思云台北10日電）近期中共軍演，許多網站遭到資安攻擊，NCC表示，民視近期網路直播畫面遭到竄改，網站也被阻斷服務攻擊（DDoS），依法都在1小時內做資安通報，民視後續進行改善，強調無線電視播出內容並未受到影響。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，全台陸續發生網路攻擊事件，不僅政府機關網站遭受阻斷服務攻擊（DDoS），民視新聞YouTube網路直播6日也突然出現「中國一點都不能少」的畫面，民視當時回應，主因是訊源主機被駭客入侵。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注廣電媒體資安通報情況。

NCC主任秘書黃文哲表示，民視狀況都有全程掌握，相關資安事件都有按照機制在1小時內通報NCC，近期主要狀況是2個，一是民視新聞YouTube直播內容6日有被竄改，二是民視網站在8月6日、7日、8日、10日有遭受DDoS攻擊，但強調無線電視播出內容並未受到影響。

NCC基礎設施與資通安全處副處長吳銘仁解釋，目前了解網頁遭受DDoS攻擊時間有長有短，主要有接到民視4次通報，民視後續有做處置，相關情況有緩解，8月10日流量事件就已明顯比6日下降，還是可以持續提供網頁查詢。

吳銘仁解釋，DDoS攻擊可能是在頻寬跟資源上做攻擊，主要影響是讓網站卡關、系統無法負荷等，但可以透過國際、國內、業者電路跟業者系統4個層次做防禦。業者可以找ISP（網路服務供應商）業者進行網路清洗，如果流量是從國際IP進來，可以在國際Gateway（閘道器）上做排除，降低攻擊力道。

NCC官員說明，近期也都有特別督促廣電媒體，在播出相關內容前都務必確認內容無誤。（編輯：潘羿菁）1110810