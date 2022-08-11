夏立言訪中 盧秀燕：時機不宜、徒增困擾

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中11日電）國民黨副主席夏立言昨天出訪中國大陸引發外界爭議，台中市長盧秀燕今天表示，正值中國大陸演習威脅台灣之時，她認為這時候率團出訪「時機不宜、徒增困擾」。

台海局勢升溫之際，夏立言昨天率團前往中國大陸訪問，引發爭議。由於夏立言為台中市政府國際事務委員會委員，媒體昨天詢問盧秀燕夏立言出訪看法，盧秀燕僅回「謝謝」未直接回應，引發民進黨籍民代批評。

盧秀燕今天上午前往建國市場視察中元節前採買情形，她接受媒體聯訪表示，當初市府聘請夏立言擔任國際事務委員，是因為他是國家優秀的外交官，擔任過多國駐外大使，也擔任過外交部次長，因此借重他豐富的國際經驗發展台中市的國際事務。

盧秀燕說，不過正值中國大陸演習威脅台灣之時，這時候率團出訪「時機不宜、徒增困擾」。

至於昨天未回應的原因，盧秀燕說，昨天有記者提問到這個議題，當時談的是國民黨黨務，她一向在市政時間不會談黨務、也不會談選務，不過有人反映夏立言是台中市政府的國際事務委員，所以她要特別表示一下態度。

夏立言訪中，民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，要求盧秀燕說清楚，對於夏立言訪台一事，先前是否知情，是否要求傳遞訊息。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國表示，中國大陸軍演戰機不斷繞台，國人擔憂的時刻，夏立言出訪中國大陸，不僅時機點不對，也受到國人質疑。夏立言又是台中市政府聘任的國際事務委員，負責台中市政府對中國大陸聯繫的窗口，盧秀燕必須說清楚，非一句謝謝或是個人行為就可以說清楚。（編輯：黃世雅）1110811