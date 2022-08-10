夏立言訪中 美前官員：須確保維護台灣國家利益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）台海局勢升溫之際，國民黨副主席夏立言今天率團前往中國訪問，引發爭議。美前官員表示，如何處理這趟訪問很重要，特別是確保維護台灣國家利益、民主，不讓兩岸關係惡化。

北京因不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，連日在台灣周邊海空域進行軍事演習。夏立言在此敏感時刻率團前往中國訪問，引發爭議。

國民黨表示，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」，且早已於數月前就安排。此行將走訪包括福建、浙江及珠三角、長三角地區，是台人在陸工作、生活及求學集中之地。

前美國國防官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）接受中央社記者訪問表示，夏立言這趟訪問聚焦於台商社群，台商在兩岸關係中是主要利害關係人，實地訪問聽取他們意見有其價值。

不過，他指出，如何處理這趟訪問也很重要，特別是確保維護台灣國家利益，確保這趟訪問不會損害台灣民主，不因涉入政黨政治而使兩岸關係惡化。

另外，有分析家表示，中國對台軍演打造新常態，有可能使類似軍演「常規化」。

曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹認為，不論裴洛西是否訪台，中國都將持續對台軍事脅迫，且可能隨著共軍現代化而擴大施壓。

此外，北京當局今天發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申對台立場，包含「台灣是中國的一部分」、「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但仍不承諾放棄使用武力。

解放軍東部戰區下午也宣布，近期在台灣周邊海空域組織聯合軍事行動已完成任務。這顯示近期共軍對台軍演可能暫告段落。

唐安竹推文指出，北京在這項白皮書提出的論點及保證，對台灣領導人及台灣民眾都沒有吸引力。

他分析，白皮書中提到形塑香港作為台灣範例的基礎，因此推論這項白皮書主要是針對中國內部，而非台灣人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，北京在「和平統一、一國兩制」方案上缺乏公信力，上週發射飛彈飛越台灣上空，更是缺乏台灣民眾的支持及信任，且中國到目前還在堅持「九二共識」。這項白皮書並非是向台灣遞出橄欖枝，或提出解決兩岸分歧的路徑。

李光耀公共政策學院副教授吳木鑾受訪表示，這份白皮書有多重目的，其中也包括「內宣」，展現中國國家主席習近平想要更鞏固政權的決心。（編輯：高照芬）1110810