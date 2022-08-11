統促黨鬧場 林佳龍：台灣民主腳步須加速前進

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（中央社新北11日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天談及中華統一促進黨人士鬧場事件時說，對照「民主前進挺18」主題，深感台灣民主腳步須加速前進。

民進黨主席蔡英文晚間出席新北小英之友會辦的「民主前進挺18」首場宣講活動時，3名統促黨人士舉著「蔡英文不要挑起戰爭、我們要和平」標語大聲抗議，一度打斷蔡英文致詞。

「當我們在促進台灣年輕人的公民參與的權益時，也有另外一組人在現場為中國圍事」，林佳龍透過社群網站臉書（Facebook）表示，統促黨拿布條對蔡英文抗議：「不要挑釁中國」；見證這個現場，群眾沒升高衝突，反而在旁喊著：「台灣加油」，蔡英文也讓對方發表訴求後，讓活動持續。

他說，台灣民主素養不斷提升過程，中國沒停止恫嚇台灣，但一代又一代年輕人投入民主，滋養台灣民主養分，「讓我們保護台灣的意志堅如磐石」。

林佳龍表示，透過一次次選舉，持續捍衛台灣民主自由價值，今年底「讓我們再一次向中國說不」，也一定要通過18歲公民權公民投票複決，讓更多年輕公民透過投票表達意見，參與民主盛宴。（編輯：李明宗）1110811