不滿北京軍演 台僑赴華府中國使館抗議
2022/8/13 07:52
（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）不滿北京連日來在台灣周遭進行大規模軍演，數十名大華府地區台僑今天齊聚中國駐美大使館前拉布條抗議，表示不能再容忍中國這個「鴨霸」政權，並尋求美國支持。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪問台灣，共軍隨後在台灣周邊實施含實彈射擊的大規模軍演，並於9日宣布無限期延長演訓。此外，北京宣布8項對美制裁措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作。
對於北京在台海周遭持續大規模軍演，升高區域緊張局勢，數十名大華府地區台灣僑胞今天下午頂著豔陽前往中國駐美大使館舉布條抗議。
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台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子表示，聚集在此的最主要目的是表達對中國這個「鴨霸」政權不能再容忍，台灣是獨立國家，但中國藐視國際法試圖封鎖台灣，今天的抗議是要讓他們聽到台美人的聲音。
他呼籲美方採取戰略清晰政策，讓中國能真正知道美國的底線，了解將付出無法承受的龐大代價，避免盲目地做出錯誤決定；告訴中國不要將手伸向台灣，同時也希望美國能支持台灣民主自由，承認台灣獨立。（編輯：馮昭）1110813
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