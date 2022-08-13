義民祭 朱立倫：國民黨提名人要秉持忠義精神

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）國民黨主席朱立倫今天率桃竹竹苗縣市長參選人張善政、楊文科、林耕仁及謝福弘，出席全國義民祭開幕式。朱立倫表示，國民黨提名人都要秉持義民忠義精神，實實在在為民服務。

朱立倫致詞表示，過去擔任桃園縣長時，桃園的義民廟是新埔褒忠義民廟的分香，因此每年都會回到祖廟參拜，他也要感謝客家子弟、新竹縣長楊文科，用義民爺的忠義精神為新竹縣打拚，將義民節舉辦的那麼盛大，以傳承最重要的客家文化。

朱立倫說，義民爺的精神不僅是客家精神，也是台灣精神，如同國民黨所提名的每一名參選人，包括桃園市張善政、新竹市林耕仁、苗栗縣謝福弘，及爭取連任的新竹縣長楊文科，都要秉持理性、務實、穩健的精神，實實在在為人民服務。

楊文科致詞說，今年義民祭首創小學男童念祝禱文、小學女童擔任禮生，顯示男女平等，他十分重視客家文化的傳承與推廣，除了禮生傳承外，還有來自全國的八音團共同匯演。

楊文科表示，感謝客委會對於義民祭的支持，義民祭不僅是客庄十二大節慶之一，也是文化部認證的國家重要民俗，是客家文化唯一的無形資產，義民廟可說是台灣的忠烈祠。

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新竹縣政府提供新聞資料表示，「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」開幕式上午在新埔褒忠義民廟登場，由客委會副主委鍾孔炤、新竹縣長楊文科、新埔祭典區總爐主蔡元彰等人步行挑擔至廟前廣場，傳遞「擔擔薪傳」理念，展現客家義民精神。

新竹縣政府指出，除了白天在新埔褒忠義民廟舉行的開幕式活動外，晚間6時在新竹縣政府前廣場舉辦「義民之夜」活動，將安排多個在地藝文團體上台表演，也邀請多組藝人包括男團五堅情、田馥甄、伍佰&China Blue輪番演出。（編輯：李錫璋）1110813