頒贈彭明敏褒揚令 蔡總統：台灣主權我們繼續守護

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（中央社記者葉素萍台北14日電）前總統府資政彭明敏4月辭世，總統蔡英文今天親頒褒揚令，感謝他一生為台灣的付出奉獻。她說，「走在追求公義的道路，你辛苦了！台灣的主權、尊嚴、民主、自由就交給我們繼續守護」。

蔡總統今天出席在台灣基督長老教會濟南教會舉辦的「彭明敏教授百歲紀念禮拜暨頒贈總統府前資政彭明敏先生褒揚令」活動，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都出席。

蔡總統親頒褒揚令給彭明敏家屬，她並全程以台語致詞指出，彭明敏是優秀的學者，也是大家敬愛的民主前輩，他出生在不穩定的時代，經歷過戰爭，也看過很多不公平的事情，他也是一個國際知名學者，有讀書人的堅持。

蔡總統說，彭明敏認同民主自由的理念，無法接受威權統治，為了自己的信念、為了台灣的民主，他勇敢站出來、對抗威權，雖然經過判刑、坐牢，甚至在海外度過很長的時間，但他從頭到尾，仍然堅持自由價值，沒有放棄過。

蔡總統指出，彭明敏可以說是台灣推動民主過程中，很重要的前輩，台灣民主化以後，他仍心心念念台灣的民主發展，彭明敏說過民主自由人權不是天生的，是前輩拚命、犧牲爭取來的，是台灣人民無價的資產。

她說，面對變動的時代，全世界很多民主國家，受到威權國家壓迫，過去這段時間，台灣也面對中國的威脅，讓大家再想起，彭明敏的提醒，民主自由是台灣最大的資產，也是這一代台灣人一定要團結守護的價值。

蔡總統表示，再次感謝彭明敏一生為台灣的付出、奉獻，「走在追求公義的道路，你辛苦了！台灣的主權、尊嚴、民主、自由就交給我們繼續守護」，她也要請大家一起打拚，讓彭明敏的精神，扎根在本地。（編輯：潘羿菁）1110814